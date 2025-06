Co za wieści ws. Marciniaka. FIFA i Collina zdecydowali

Szymon Marciniak w sezonie 2024/2025 podejmował kilka kontrowersyjnych decyzji, które były komentowane na całym świecie, ale mimo wszystko nie wpłynęły one na postrzeganie Polaka w FIFA. Światowa federacja wyznaczyła go do pracy podczas inauguracyjnego spotkania Klubowych Mistrzostw Świata, w którym zagra zespół Leo Messiego - Inter Miami. Wiadomo, czym dokładnie będzie się zajmował Marciniak w tym meczu.