Nagły zwrot ws. transferu "nowego Messiego". Barcelona ma problem

Ansu Fati to jedno z największych rozczarowań kibiców FC Barcelony. Jeszcze jako nastolatek z przytupem wszedł do pierwszej drużyny i szybko został okrzyknięty "nowym Messim". Miał wówczas zaledwie 16 lat. "Sześć lat później kariera piłkarza znajduje się jednak na poważnym zakręcie" - pisał niedawno Szymon Szczepanik ze Sport.pl. I trudno nie przyznać mu racji, gdyż Hiszpan rozegrał w tym sezonie nieco ponad 300 minut. I choć w sezonie 2019/2020, gdy trenerem FC Barcelony był Ernesto Valverde wydawało się, że słynna La Masia wyprodukowała kolejny wielki talent, to teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Hitowy transfer Ansu Fatiego wstrzymany. Znamy szczegóły

Mimo fatalnego sezonu zainteresowanie Fatim wyrażało kilka klubów z Hiszpanii, czy szejkowie z Arabii Saudyjskiej. Do walki o piłkarza włączyło się też AS Monaco. I wydawało się, że ostatecznie tam się przeniesie. Nowe wieści przekazał jednak teraz serwis Esport3. "Przeprowadzka Fatiego została wstrzymana. (...) Operacja okazała się bardziej skomplikowana, niż oczekiwano" - podano.

Dziennikarze wskazali, że chodzi o ogromną pensję piłkarza, której nie chce przejąć francuski klub. Jego wynagrodzenie wynosi obecnie szacunkowo 12-16 mln euro brutto. Pierwotnie według Fabrizio Romano miało to być wypożyczenie z opcją wykupu za 12 milionów euro, natomiast zapisano w umowie również klauzulę od następnej sprzedaży w pakiecie. Nie wiadomo jednak, czy finalnie FC Barcelonie uda się pozbyć zawodnika.

Wiosną 22-latek zagrał w dwóch meczach w lidze. Dostał 62 minuty z Realem Mallorca (1:0) i 45 minut z Realem Valladolid (2:1). "Chciał grać ofensywne, często szukał pozycji do strzału, zależało mu na zdobyciu bramki. Miał wsparcie ze strony kolegów. Jednak nie przekonał sztabu szkoleniowego na tyle, by uwzględniono go w planach na przyszły sezon" - podsumował Marcin Jaz ze Sport.pl.

Ostatni okres był dla Hiszpana nieudany z jeszcze jednego powodu. Zainteresowały się nim służby porządkowe, gdyż wpływało na niego wiele skarg. "Fati miał regularnie organizować nocne imprezy z dziewczynami do wczesnych godzin porannych w swoim penthousie w barcelońskiej dzielnicy Putxet" - napisał portal ABC.