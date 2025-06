Zdecydowali, kto powinien być nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

- Mam mało czasu na decyzję, trzeba ją podjąć szybko. Musi to być ktoś, kto nie będzie się uczył nazwisk. Myślę, że Polak. Jest kilka nazwisk - Nawałka, Brzęczek, Urban czy Magiera. Nie wykluczam powrotu do poprzednika. Wszystko może się wydarzyć - mówił w piątek rano Cezary Kulesza w rozmowie z Radiem ZET.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto powinien zastąpić Michała Probierza? Kosecki: Powinien zostać grającym trenerem!

Kibice wskazali nowego selekcjonera reprezentacji Polski.

W tekście Marcina Jaza "Kulesza się wygadał ws. następcy Probierza. Wymienił cztery nazwiska" przeprowadziliśmy sondę dotyczącą nowego selekcjonera. Opieraliśmy się o nazwiska, które wymienił Kulesza, czyli Adama Nawałkę, Jerzego Brzęczka, Jana Urbana i Jacka Magierę. Dodaliśmy jeszcze opcję "Ktoś inny" dla tych, którzy widzą kogoś spoza tej czwórki, a także "Trudno powiedzieć/Nie mam zdania" dla niezdecydowanych.

W ankiecie wzięło udział ponad 4750 osób, co można uznać za grupę wiarygodną i miarodajną (stan na piątek, godz. 6:40). Największe poparcie wśród kibiców reprezentacji Polski ma Adam Nawałka. 37,42 proc. badanych uważa, że to właściwa osoba do posprzątania bałaganu w kadrze i uspokojenia sytuacji. Niewiele mniej głosów otrzymał Jan Urban (31,51 proc.). Wyraźnie odstają Jacek Magiera (3,58 proc.) Jerzy Brzęczek (2,29 proc.). Nieco ponad 4 proc. głosów należą do osób niezdecydowanych (4,16 proc.).

Natomiast aż 21,02 proc. osób uważa, że selekcjonerem powinien zostać ktoś inny. Można założyć, że nieco ponad 1/5 kibiców wolałaby Marka Papszuna, Macieja Skorżę, albo zagranicznego trenera. Spośród trenerów spoza Polski pojawiło się jedno konkretne nazwisko w innej ankiecie.

W artykule Dawida Szymczaka "Oto faworyt do zastąpienia Probierza. Wielu będzie zaskoczonych" głosowało ponad 6240 osób. Urban, faworyt mediów, ma stałe grono zwolenników, ponownie zdobył nieco ponad 31 proc. głosów (31,08). Ale widać odpływ głosów na Nawałkę, bo ma tylko 20,39 proc. Polscy kibice chętnie by zobaczyli Kaspera Hjulmanda. Duńczyk dostał 25,62 proc głosów. To półfinalista Euro 2020, a na ostatnich ME awansował z kadrą Danii do 1/8 finału.

Zobacz też: Burza po publikacji filmu z Helsinek. Reprezentanci Polski zrównani z ziemią

Pozostałe opcje w drugiej sondzie to Maciej Skorża (12,71 proc.) i Paulo Bento (10,2 proc.).

Najbliższe mecze reprezentacja Polski zagra za nieco mniej niż trzy miesiące. 4 września zmierzy się na wyjeździe z Holandią, a 7 września u siebie z Finlandią.