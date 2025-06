Katastrofa polskiego klubu ze 160-tysięcznego miasta. Trzy spadki w cztery sezony

Stomil Olsztyn w sezonie 2021/22 po 10 latach spadł z I do II ligi. Wówczas zapewne mało kto przypuszczał, że ten sposób zapoczątkuje katastrofalną serię kolejnych niepowodzeń. Choć trudno w to uwierzyć drużyna ta w czterech ostatnich sezonach zanotowała aż trzy spadki. W środę okazało się, że jesienią zobaczymy ją dopiero w... IV lidze.

Legia przegrała w karnych, a ucierpiał... Stomil Olsztyn. Trzy spadki w cztery lata

Dramaturgii całej sytuacji dodawał fakt, że ostateczny los Stomilu nie leżał w rękach jego piłkarzy, ale kogoś zupełnie innego. Wszystko dlatego, że w rozgrywkach III ligi grupy I ekipa z Olsztyna zajęła 14. miejsce w tabeli, które mogło dać utrzymanie, ale nie musiało. Zależało to od tego, czy drugie na koniec sezonu rezerwy Legii Warszawa awansują do II ligi. A o to rywalizowały w barażach.

I rzeczywiście podjęły rękawice. W środowym półfinale doszło do zaciętego starcia z Podhalem Nowy Targ. Drugi zespół Legii przegrywał 0:1, ale wyrównał i doprowadził do dogrywki. W niej znów stracił gola, ale w 117. minucie gol Adama Ryczkowskiego doprowadził do serii jedenastek. Te skończyły się wygraną Podhala i to ono weszło do finału baraży. Legia zaś pozostała w III lidze, a Stomil spadł do IV. - Spełnia się najgorszy możliwy scenariusz - spadamy do 4 ligi. Przepraszamy - potwierdzili przedstawiciele klubu w mediach społecznościowych.

"Strasznie rozwaliliście klub". Kibice wściekli po tym, co stało się ze Stomilem. "Ewenement"

Dla Stomilu to prawdziwa katastrofa. Dość powiedzieć, że tak nisko - a więc na 5. poziomie rozgrywkowym - zespół ten występował tylko raz w historii. Działo się to ponad pół wieku temu - w sezonie 1967/68. Najbardziej dziwi jednak tempo, w jakim doszło do tak potężnego zjazdu. "Czy istnieje jakiś inny klub, który zaliczył trzy sportowe spadki w cztery sezony? Ewenement", "Piłkarska pustynia. Miasto ponad 160 tys. mieszkańców. Kompromitacja", "Gratulacje. Za rok spadek do 5. ligi uderzy inaczej", "A ja jeszcze pamiętam, jak Stomil przyjeżdżał na mecze do Szczecina. Strasznie rozwaliliście klub" - pisali rozżaleni kibice pod postem na platformie X.

Poza Stomilem Olsztyn z III ligi, grupy I spadły jeszcze cztery inne drużyny. To: Victoria Sulejówek, Polonia Lidzbark Warmiński, Pelikan Łowicz oraz Sokół Aleksandrów Łódzki.