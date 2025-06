Dramat Legii Warszawa. Czekali 12 lat a tu klops

Sezon 2024/2025 Legia II Warszawa zakończyła na drugim miejscu w tabeli III ligi z 70 punktami na koncie. Pierwsza Unia Skierniewice miała cztery "oczka" więcej i tym samym wywalczyła bezpośredni awans do II ligi. Dlatego też w walce o II ligę druga ekipa stołecznego klubu musiała zmierzyć się w barażach. Półfinałowym rywalem zostało Podhale Nowy Targ, które także zajęło drugie miejsce w swojej grupie w III lidze.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Probierz był trenerem przeciętnych polskich klubów

Legia II Warszawa musi czekać kolejny rok na awans do II ligi

Spotkanie zostało rozegrane w środowe popołudnie w Nowym Targu i fantastycznie rozpoczęło się dla gospodarzy, którzy już w piątej minucie wyszli na prowadzenie po golu Marcinho. Taki też wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy. Za to w 50. minucie piłkarzy Legii II Warszawa wyrównali po golu Adama Mesjasza. Było 1:1 i taki wynik utrzymał się do końca regulaminowego czasu gry.

Zobacz też: Szpakowski patrzył z niedowierzaniem. TVP reaguje na wpadkę przed meczem

Dogrywkę świetnie zaczęło Podhale Nowy Targ, bo w 95. minucie gola strzelił Mateusz Niedziałkowski. Goście jednak się nie poddawali i w 117. minucie bramkę zdobył Adam Ryczkowski. Było 2:2 i tym samym potrzebne były rzuty karne do wyłonienia zwycięzca tego spotkania półfinałowego w barażach o awans do II ligi.

W rzutach karnych lepsi okazali się gospodarze. Co prawda na początku drugiej serii Krzysztof Salak nie wykorzystał "jedenastki", tak po chwili dwa razy z rzędu pomylili się piłkarze Legii - Cyprian Pchełka i Jakub Jendryka. Tym samym Podhale wygrało to spotkanie 2:2 (4:3 w rzutach karnych) i zagra w finale baraży o awans do II ligi. Rywalem ekipy z Nowego Targu będzie druga drużyna Zagłębia Lubin.

A Legia II Warszawa? Ona gra od sezonu 2013/2014 w III lidze i kolejny rok musi poczekać na próbę wywalczenia awansu do II ligi.

Za to w drugim półfinale Błękitni Stargard wygrali pewnie 3:0 z MKS-em Kluczbork i w finale o awans zagrają z Olimpią Grudziądz.