Ależ wieści! Manchester United patrzy w stronę reprezentanta Polski

Marcin Bułka otrzymał powołanie na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Wystąpił nawet w sparingu z Mołdawią (2:0) i poradził sobie dość przyzwoicie - nie wpuścił żadnej bramki, choć rywale mieli swoje okazje. "Długo nie miał w tym meczu żadnych wyzwań i żadnych problemów, ale w drugiej połowie Mołdawianie oddali dwa celne strzały. Niezbyt mocne i w środek bramki, ale jednak. Obronił je bez problemów" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl w pomeczowych ocenach, wystawiając mu "3+". Teraz przed Bułką wakacje, a także napięty czas. Teoretycznie ma ważny kontrakt z OGC Nice do 2026 roku, ale ustawia się po niego kolejka chętnych i niewykluczone, że zmieni otoczenie.

Marcin Bułka na radarze Manchesteru United. To byłaby wielka szansa dla Polaka

Jak donosi Ben Jacobs z GiveMeSport, do wyścigu o Polaka dołączyła kolejna drużyna. To absolutny gigant futbolu, który w ostatnich latach notuje gorsze wyniki. Mimo wszystko gra w jego barwach może być wielkim krokiem naprzód w karierze Bułki. Mowa o Manchesterze United. "Marcin Bułka jednym z nazwisk na liście potencjalnych bramkarzy angielskiej drużyny" - pisał dziennikarz.

Ewentualny transfer poskutkowałby jednak brakiem gry w europejskich pucharach dla Polaka. Zespół Rubena Amorima nie zakwalifikował się bowiem do żadnych rozgrywek Starego Kontynentu. Szansę miał w finale Ligi Europy, ale przegrał 0:1 z Tottenhamem i to rywale zagrają w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, mimo że zajęli dopiero 17. miejsce w Premier League.

"Manchester wciąż zastanawia się, czy zatrudnić numer jeden. Andre Onana nie został poinformowany, że jest zbędny, ale sytuacja jest otwarta" - czytamy. Przedstawiciel mediów dodał, że Bułka ma też silnego konkurenta na to stanowisko. "Emiliano Martinez również znajduje się na radarze Manchesteru, podobnie jak i na radarze Atletico Madryt" - czytamy.

Lista zainteresowanych klubów nie ma końca. Bułka wyrobił sobie renomę

To nie pierwszy angielski klub, z którym w ostatnich tygodniach łączy się Bułkę. Nie tak dawno media informowały, że znalazł się również na celowniku Aston Villi. Z drużyny najpewniej odejdzie właśnie mistrz świata z 2022 roku, Martinez. "'The Villains' intensywnie rozglądają się za następcą, a wysoko na ich liście życzeń jest właśnie Bułka. Padła już nawet konkretna kwota, której żąda nicejski klub za sprzedaż swego golkipera. Życzy sobie ok. 12-15 milionów euro" - pisał GiveMeSport.

A to nie jedyny kierunek. Media informowały też o zainteresowaniu ze strony siedmiokrotnego zdobywcy Ligi Mistrzów, czyli AC Milanu. Pisano też o sporym zakusach Galatasaray Stambuł, gdzie w tym sezonie grał kolega Bułki z kadry, Przemysław Frankowski, ale rzekomo golkiper odrzucił ofertę. O tym, czy zdecyduje się na zmianę barw, przekonamy się w najbliższych tygodniach.