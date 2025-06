Kucharski z Lewandowskim w sądzie. Aż tu nagle: Szkoda, że państwo tego nie widzą

W czwartek mamy kolejną część rozprawy sądowej między Robertem Lewandowskim a Cezarym Kucharskim. Piłkarz FC Barcelony stawił się w Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście. Jego przesłuchanie tylko dzisiaj ma trwać kilka godzin.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Michał Probierz odebrał opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu?

Zagadkowy wpis Kucharskiego z sądu

Jak donosił dziennikarz Sport.pl, Kacper Sosnowski, sąd podjął dodatkowe środki bezpieczeństwa, by ten mógł bez szumu i zgiełku wejść do budynku i na salę rozpraw. Niedługo potem w sądzie pojawił się Cezary Kucharski, przyszedł w towarzystwie prawników. Dla niego to było pierwsze spotkanie z Lewandowskim twarzą w twarz od ponad pięciu lat. W trakcie przesłuchana Lewandowskiego Kucharski wrzucił zagadkowy wpis w mediach społecznościowych. Można się jedynie domyślać, że chodzi o to, co działo się w sądzie.

"Ach jaka szkoda, że Państwo tego nie widzą! A może, jak chcą inni – 'żeby to Państwo mogli zobaczyć!'? Owe słowa skrzydlate, powite w komentatorskim zapale przez Wojciecha Trojanowskiego…" - napisał na Twitterze, nawiązując do legendarnych słów dziennikarza sportowego.

Zobacz też: Internet zapłonął po decyzji Kuleszy. "To trzeba mieć tupet"

Spór między Lewandowskim a Kucharskim trwa już kilka lat. Piłkarz FC Barcelony oskarżył swojego byłego agenta. Według niego Kucharski próbował wymusić od niego ogromną sumę pieniędzy w zamian za milczenie. Rozmowy między nimi były nagrywane przez Lewandowskiego. Prokuratura postawiła zarzuty Kucharskiemu, ale ten nie przyznaje się do winy i odrzuca wszelkie oskarżenia. Nagrania są materiałem dowodowym w sprawie.

Proces sądowy od dwóch lat toczy się jako niejawny, na prośbę Lewandowskiego i jego obrońców. Na salę wprowadzono tzw. osoby zaufania, które mogą być obecne na rozprawie, ale nie mają prawa rejestrować, nagrywać rozprawy i ujawniać szczegółów w przestrzeni publicznej.

Lewandowski ma być przesłuchiwany jeszcze w czwartek, ale możliwe, że uda się zakończyć przesłuchanie jeszcze w środę. W przyszłym tygodniu ma być przesłuchiwana Anna Lewandowska.