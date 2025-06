Skandaliczny zakład bukmachera nt. Lewandowskiego i Polski. Aż brak słów

Robert Lewandowski stracił opaskę kapitańską na rzecz Piotra Zielińskiego. Potem ogłosił, że tymczasowo rezygnuje z gry w reprezentacji Polski do końca rządów Michała Probierza. Po tym na Lewandowskiego spadło sporo krytyki. - Odpowiedź Roberta była taka, że opaska kapitańska nic nie znaczy i niewiele to zmieni w drużynie. Moim zdaniem zmieni, dlatego doszło do zmiany - tak tłumaczył swoją decyzję Probierz. - Mam wrażenie, że trener ugiął się pod presją mediów - odpowiedział Lewandowski.

Skandaliczny zakład u polskiego bukmachera. A w jego tle Lewandowski

Jeden z użytkowników portalu X zauważył, że w ofercie bukmachera Betfan pojawił się zakład, w którym można było postawić pieniądze na fakt, że Lewandowski zmieni obywatelstwo z polskiego na niemieckie. Kurs został wyceniony na 19,39, co jest nawiązaniem do roku, w którym zaczęła się druga wojna światowa.

"Jesteście zakałą polskiego rynku bukmacherskiego. Myślicie, że ten kurs 19,39 to coś śmiesznego? Nasi rodacy przelewali krew w walce z Niemcami, a Wy sobie z tego robicie heheszki? Puknijcie się w swoje puste łby. Ministerstwo Finansów, zabierzcie im licencję, po prostu" - czytamy na portalu X.

"Pomijając głupotę bukmacherskich downów, to czy dawanie jako zakładu wydarzenia, które z oczywistych powodów jest niemożliwe, jest w ogóle legalne?" - zastanawia się inny internauta. Po godzinie pojawiła się odpowiedź ze strony bukmachera.

"Jest to absolutnie nieakceptowalna sytuacja, która nigdy nie powinna mieć miejsca i z której zostaną wyciągnięte konsekwencje. Przepraszamy za ten błąd - choć on, przede wszystkim, nie powinien się wydarzyć. Spółka podjęła działania od razu po zauważeniu tej sytuacji, a zakład został usunięty ze strony. Natychmiast podjęliśmy też dodatkowe kroki w celu zwiększenia stopnia weryfikacji zakładów specjalnych, aby taka sytuacja nie powtórzyła się nigdy więcej" - przekazuje Betfan.

Ależ liczby Lewandowskiego w reprezentacji. Nie ma lepszego od niego

Jeżeli Lewandowski nie zdecyduje się na powrót do reprezentacji Polski, czy to pod wodzą Probierza, czy nowego selekcjonera, to zakończy karierę reprezentacyjną ze 158 występami, w których strzelił 85 goli i zanotował 35 asyst. Żaden inny piłkarz w historii Biało-Czerwonych nie ma tylu meczów i tylu goli na koncie, co Lewandowski.