Tak trener Finlandii podsumował mecz z Polską. Poszło w świat

Dla Finów mecz z Polską był poważnym testem i miał dać odpowiedź, czy dalsza współpraca z Jacobem Friisem ma jeszcze sens. Wygrali 2:1, umiejętnie zareagowali na nasze błędy, momenty dekoncentracji i niepewności.

Selekcjoner Finów zabrał głos po meczu z Polską

Zwycięstwo Finlandii nad Polską jest mimo wszystko nieoczekiwane, a dało jej prowadzenie w grupie eliminacyjnej, o punkt przed Holendrami i Polakami. Ale selekcjoner Finów zdaje sobie sprawę, że jego piłkarzy stać na jeszcze lepszą grę, że mogą być pewniejsi siebie na boisku. Uważa też, że Polacy poprawili się w końcówce spotkania i to wpłynęło na nastawienie Finów.

- To nie był najlepszy występ, ale Polska pod koniec poprawiła swoją grę i zostaliśmy zmuszeni do przejścia do defensywy - stwierdził na pomeczowej konferencji prasowej. Tę wypowiedź można odebrać jako szpilkę wbitą w polski zespół, który zagrał wręcz żenująco.

W pewnym momencie wynik spotkania, korzystny dla Finlandii, zszedł na dalszy plan. Wszystko przez dramatyczną sytuację na trybunach, kiedy jeden z kibiców dostał ataku padaczki i wymagał pilnej interwencji lekarzy. Mecz przerwano, grę wznowiono po ponad 40 minutach. Na szczęście akcja ratunkowa zakończyła się powodzeniem i kibic trafił do szpitala. Friis wyjawił, że w szatni było równie cicho, co na stadionie.

- W szatni panowała cisza. Czekaliśmy na instrukcje dotyczące tego, co się dzieje. Usłyszeliśmy, że gra może być kontynuowana i że osoba ta jest pod opieką. Następnie otrzymaliśmy informację, że została przeniesiona do szpitala - wyznał.

Selekcjonerowi Finlandii trudno było zebrać myśli po spotkaniu, był przejęty dramatem na trybunach. - Miło jest wygrać, ale jeszcze nie wiemy do końca, co się wydarzyło, więc nie czuję się najlepiej. Wiem tylko, że ta osoba jest w stanie krytycznym i znajduje się w szpitalu. Dlatego trudno mi odpowiedzieć, jak się czuję w tej chwili - mówił już w rozmowie z telewizją Yle.

Następny mecz Finowie zagrają 4 września. Będzie to sparing z Norwegią. Do rywalizacji w eliminacjach wrócą trzy dni później, zagrają z Polską na wyjeździe. Za to wrześniowe zgrupowanie będzie dla Polaków najtrudniejsze, bo poturbowani aferą kapitańską zagrają z Holandią i właśnie Finlandią.