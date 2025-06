"Zaorać i rozwiązać". Internet wydał wyrok po meczu z Finlandią

Za reprezentacją Polski fatalny wieczór. Porażka z Finlandią 1:2 doczekała się miażdżących recenzji.

"Probierz nigdy nie powinien zostać selekcjonerem". Eksperci bezlitośni po meczu z Finlandią

"Probierz robiąc awanturę z Lewym dwa dni przed takim meczem, zagrał va banque. Jakby wygrał, mógłby upierać się, że zrobił dobrze. Przegrał. Z Finlandią" - napisał Michał Kołodziejczyk z Canal + Sport.

"Michał Probierz nigdy nie powinien zostać selekcjonerem. Wszyscy to wiedzieli. Wystarczyło trochę interesować się piłką. Nie było żadnych sensownych argumentów. Był tylko kaprys prezesa. I jest, jak jest. Piłkarze też nie pomogli, ale to zaczyna się od trenera. Kończmy to" - podsumował Sebastian Chabiniak z Eleven Sports.

"Powiedziałbym, że Benjamin Kallman z (do niedawna) Cracovii odsyła Michała Probierza z powrotem do Cracovii, ale nie życzę tak źle sympatycznemu klubowi z Krakowa. Zawsze się śmiałem, jak ojciec mówił, że 'to trzeba zaorać i rozwiązać', ale jak mam do wyboru to lub Cezarego Kuleszę wybierającego kolejnego selekcjonera, to zaczynam się skłaniać ku tej opcji" - napisał Szymon Janczyk z Weszło.

Brutalna ocena po meczu Polska - Finlandia. "Na to się patrzeć nie da"

"Finlandia za mocna. Strzelają nam goście z Serie B i z Cracovii. Jesteśmy ohydni. Na to się patrzeć nie da" - narzekał Piotr Dumanowski, komentator Eleven Sports.

"Przerażająco uboga piłkarsko jest reprezentacja Polski. Całe to niby niezłe wejście w mecz sprowadza się do jednej stuprocentowej sytuacji Casha. A później to już wielka ofensywna degrengolada. W statystykach niby będzie sporo strzałów, ale zdecydowana większość z mało jakościowych pozycji. Nieporadność, brak pomysłu, po prostu dramat" - ocenił Maciej Łuczak z Meczyki.pl.

"Wielopoziomową katastrofą kończy się czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Wynik meczu z Finlandią spiął to smutną klamrą" - napisał Dominik Wardzichowski ze Sport.pl.

"Kac przed Finlandią i kac po Finlandii. Jak żyć panie premierze?" - podsumował były dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski.

"Na pewno Probierz będzie miał doskonałe wytłumaczenie dla tego wszystkiego. Na pewno" - napisał Przemysław Gajzler z Onetu.