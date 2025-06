Nokaut! Mecz się jeszcze nie zaczął, a Petteri Forsell tak nazwał Lewandowskiego

Zamieszanie z opaską kapitańską to jedna z największych afer w polskiej kadrze i wokół niej w ostatnich lat. Przez nią całkowicie zapomniano o pożegnaniu Kamila Grosickiego z reprezentacją, przyćmiła przygotowania do ważnego meczu z Finlandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

Fiński piłkarz o Lewandowskim. "Trochę egoistyczne"

Głos ws. afery w polskiej kadrze zabrał Petteri Forsell. Fina można kojarzyć z boisk PKO Ekstraklasy, występował m.in. w barwach Miedzi Legnica, Korony Kielce i Stali Mielec. Był gościem studia TVP Sport przed meczem Finlandia - Polska. Został zapytany o to, czy afera kapitańska i decyzja Roberta Lewandowskiego o zawieszeniu występów w kadrze wpłyną na grę Polaków we wtorkowy wieczór. Fin uważa, że napastnik FC Barcelony postąpił samolubnie.

- Na pewno to wpłynie na drużynę, piłkarze będą o tym myśleć, będzie ich to rozpraszać. Pewnie nawet teraz, przed meczem o tym rozmawiają. Myślę, że to jest trochę egoistyczne, samolubne ze strony Lewandowskiego jako zawodnika ogłaszać coś takiego w taki sposób. Ale prawdopodobnie jest jedynym zawodnikiem w tej kadrze, który mógłby pozwolić sobie na taką decyzję. Mimo wszystko powinno myśleć się o zespole na pierwszym mejscu, a nie tylko o sobie - powiedział Forsell.

Forsell był też dopytany, czy zaakceptowałby taką formę ogłoszenia decyzji o zmianie kapitana, czyli w krótkiej rozmowie przez telefon. Przekonuje, że lepiej byłoby się spotkać twarzą w twarz, ale w przypadku Lewandowskiego i Probierza trudno byłoby o spokojną rozmowę na ten temat, bo obaj mają zbyt silne charaktery.

- Myślę, że tutaj starły się ze sobą dwie osoby z naprawdę silnym ego. Oczywiście Robert Lewandowski to największy i najlepszy zawodnik w historii Polski, dlatego to jedyny reprezentant, który mógłby coś takiego powiedzieć nt. występów w reprezentacji. Ja bym czegoś takiego nie zrobił. Moim zdaniem powinni porozmawiać osobiście. Ale przede wszystkim chodzi o kolektyw, drużynę - ocenił.

Robert Lewandowski stracił opaskę kapitańską po 11 latach, przejął ją Piotr Zieliński. Oprócz tego Lewandowski zadeklarował, że nie wystąpi w reprezentacji Polski, dopóki będzie ją prowadzić Michał Probierz.

Mecz Finlandia - Polska o godzinie 20:45.