Probierz zdecydował! Oto skład Polski na mecz z Finlandią. Niespodzianka

To prawdopodobnie najważniejsze spotkanie dla Biało-Czerwonych w eliminacjach do mistrzostw świata. Wygrana z Finlandią w Helsinkach pozwoliłaby prowadzić w grupie z kompletem punktów po trzech meczach. Jednak zwycięstwo nie jest takie pewne, ale nie ze względu na rywala, tylko problemy wewnątrz polskiej kadry. Styl gry nie napawa optymizmem, a do tego drużynę ogarnęła afera z opaską kapitańską i konflikt Michała Probierza z Robertem Lewandowskim, którego na zgrupowaniu nie ma.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Michał Probierz odebrał opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu?

Oto skład Polski na mecz z Finlandią

Michał Probierz musi sobie radzić nie tylko bez Lewandowskiego, ale także bez Piotra Zielińskiego Ten został w weekend nowym, pełnoprawnym kapitanem, ale z gry wyeliminował go uraz łydki. Tej samej, którą uszkodził w trakcie rundy wiosennej w Interze Mediolan. Dostępni za to są Jan Bednarek i Sebastian Szymański, którzy w meczu z Mołdawią zeszli w przerwie przez problemy zdrowotne.

Selekcjoner musiał się poważnie zastanowić nad składem, głównie nad zestawieniem w środku pola Znamy już cały skład. Pewne miejsce w bramce ma Łukasz Skorupski, a przed nim ustawią się Mateusz Skrzypczak, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Co do obrońców Southampton i Arsenalu nie było wątpliwości, ale gracz Jagiellonii Białystok może być uznawany za niespodziankę. Jednak zrobił z Mołdawią na tyle dobre wrażenie, że Probierz nie wahał się postawić na niego także dzisiaj.

Wahadłowi także mogli być spokojni o wyjściowy skład. Nicola Zalewski i Matty Cash wydają się być najmocniejszymi punktami zespołu.

Jeśli chodzi o pomocników, to Probierz wybrał tercet Jakub Moder-Bartosz Slisz-Sebastian Szymański. Czyli taki sam, jak w meczu z Mołdawią. Nie zdecydował się nagłe roszady w środku pola, choć były takie głosy, że może się o to pokusić.

Zobacz też: Fiński piłkarz zakpił ze Świderskiego. "Powiedziałem mu..."

Duet napastników stworzą Karol Świderski i Krzysztof Piątek. Tutaj nie ma zaskoczeń, tym bardziej jeśli spojrzymy na to, jak zagrał w piątek Adam Buksa, a był to rozczarowujący występ.

W kadrze meczowej reprezentacji Polski na mecz z Finlandią nie znaleźli się Oskar Repka i Mateusz Kochalski.

Pierwszy gwizdek o godzinie 20:45. Sędziować będzie Joao Pinheiro z Portugalii. Relacja na żywo dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Składy:

Finlandia: Lukas Hradecky (K) - Matti Peltola, Arttu Hoskonen, Jere Uronen - Robin Lod, Kaan Kairinen, Glen Kamara, Miro Tenho, Oliver Antman - Fredrik Jensen, Joel Pohjanpalo.

Polska: Łukasz Skorupski - Mateusz Skrzypczak, Jan Bednarek (K), Jakub Kiwior - Matty Cash, Jakub Moder, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski - Karol Świderski, Krzysztof Piątek.