A jednak! Nie będzie nowej reprezentacji. Wniosek odrzucony

Jak informuje BBC, wniosek Grenlandii został jednogłośnie odrzucony. Kraj ten starał się o dołączenie do federacji, która zrzesza w sobie kraje Ameryki Północnej, Środkowej i Karaiby, gdyż nie wymaga ona, by państwo zostało uznane przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Grenlandia jako autonomiczne terytorium zależne Danii nie posiada takiego statusu. Ponadto pod względem geograficznym należy do Ameryki Północnej.

Na największej wyspie świata też jest futbol

Grenlandia liczy 57000 mieszkańców. Brak oficjalnej przynależności do którejś z piłkarskich federacji nie oznacza jednak, że na największej wyspie świata nie gra się w piłkę. Jak podaje strona internetowa, opisująca turystykę tego kraju, działa tam 76 klubów piłkarskich, w których zarejestrowanych jest 5500 zawodników. To około 10% populacji całego kraju.

Największą przeszkodę w rozwoju futbolu stanowią oczywiście warunki atmosferyczne. 81% powierzchni Grenlandii jest skuta lodem. Od tego wolne są tylko niektóre obrzeża wyspy, ale i ten stan trwa przez mniej niż pół roku. Ze względu na arktyczny klimat na zewnątrz w piłkę można grać przez pięć miesięcy. Oczywiście wówczas mecze są rozgrywane na sztucznej trawie lub... żwirze.

"Na podstawie dogłębnej oceny przeprowadzonej przez administrację i Radę CONCACAF oraz zgodnie ze Statutem CONCACAF, stowarzyszenia członkowskie rozpatrzyły wniosek o członkostwo złożony przez Grenlandzki Związek Piłki Nożnej i jednogłośnie go odrzuciły" – można przeczytać w oświadczeniu CONCACAF.

Tym samym Grenlandia w dalszym ciągu będzie rozgrywać międzynarodowe spotkania, ale tak jak do tej pory, czyli poza regulaminem FIFA. Pierwszy mecz reprezentacja tego kraju rozegrała w 1980 roku. Było to spotkanie z Wyspami Owczymi, które Grenlandia przegrała 0:6. Z kolei ostatnie międzynarodowe spotkanie Grenlandii miało miejsce 1 czerwca 2024 roku. Wówczas lepsza 5:0 okazała się kadra Turkmenistanu.