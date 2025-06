Skorupski ujawnił, co się dzieje z Urbańskim. Nie ma złudzeń

Rok temu Kacper Urbański spisywał się znakomicie. Regularnie grał w Bologni i był objawieniem środka pola w reprezentacji Polski. Szczególnie zachwycał na mistrzostwach Europy. Niedawno zakończony sezon był jednak dla niego kompletnie nieudany. Polak stracił miejsce w wyjściowym składzie i w efekcie zimą trafił na wypożyczenie do broniącej się przed spadkiem Monzy.

Łukasz Skorupski krótko wyjaśnił zjazd Urbańskiego

Zmiana otoczenia nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów. Urbański wciąż grał niewiele, a jego nowy klub spadł z ligi. Łącznie w zeszłym sezonie zawodnik miał na koncie 20 występów, ale na boisku przebywał mniej niż tysiąc minut. Z tego też powodu stracił miejsce w polskiej kadrze i nie został powołany na czerwcowe zgrupowanie. Przyczyny zjazdu Urbańskiego wyjaśnił jego klubowy kolega Łukasz Skorupski, który zdradził również, jaka przyszłość czeka młodego piłkarza.

- Widzieliśmy się ostatnio. Chyba będzie chciał zmienić drużynę. Wydaje mi się, że mógł zostać u nas, zamiast odchodzić na wypożyczenie. Pewnie Kacper częściej wchodziłby z ławki, ale więcej minut spędziłby na boisku. Nowy trener, Vincenzo Italiano, zmienił taktykę. "Urbi" jest bardziej do grania krótkiej, technicznej piłki, a my przez ostatni rok wybieraliśmy dłuższe podania. To dobry piłkarz, odnajdzie się. Rok temu gadało się tylko o Lewandowskim i Urbańskim. Teraz musi się odbudować - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Wcześniej głos na temat przyszłości Polaka zabrał również Andrea Nervuti, dziennikarz portalu Bologna Today. - Szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, że znów zobaczymy go w koszulce Bolonii w przyszłym sezonie - stwierdził w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty.

Skorupski natomiast przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która przygotowuje się do bardzo ważnego meczu z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Starcie odbędzie się we wtorek o godzinie 20:45.