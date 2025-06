Upokorzenie z Norwegią, a teraz to. Wielki kłopot Włochów

Luciano Spalletti objął reprezentację Włoch w 2023 roku. Wydawało się, że wybór działaczy był słuszny, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Prowadzona przez niego kadra zawiodła na zeszłorocznych mistrzostwach Europy, gdzie wygrała tylko jeden mecz i odpadła w 1/8 finału. Później Włosi odpadli z Niemcami w ćwierćfinale Ligi Narodów, ale czara goryczy przelała się w ubiegły piątek. Wówczas całkowicie rozczarowali i przegrali aż 0:3 z Norwegią w eliminacjach mistrzostw świata.

Claudio Ranieri odmówił Włochom. Poszukiwania selekcjonera wciąż trwają

W efekcie Spalletti został zwolniony z reprezentacji, a poniedziałkowy mecz Mołdawią (2:0) był jego ostatnim na ławce szkoleniowej. Obecnie działacze poszukują nowego selekcjonera. Ich faworytem był Claudio Ranieri. Zasłużony trener niedawno odszedł z AS Romy, ale nadal ma z nią ważny kontrakt i pełni tam rolę doradcy. Media twierdziły, że jest o krok od złożenia podpisu na kontrakcie, ale finalnie odmówił.

- Dziękuję prezydentowi Gravinie za tę szansę, wielki zaszczyt, ale zastanowiłem się i postanowiłem pozostać do dyspozycji Romy w mojej nowej roli. Friedkinowie (właściciele AS Romy - przyp. red.) udzielili mi pełnego wsparcia, ale jest to w pełni moja decyzja - powiedział Ranieri agencji ANSA. W związku z tym federacja musi nadal rozglądać się za następcą Spallettiego. Zdaniem "Corriere della Sera" faworytem do przejęcia kadry jest Stefano Pioli. Mówi się także o Daniele De Rossim i Fabio Cannavaro.

Claudio Ranieri ma za sobą bardzo długą karierę, w której trakcie sensacyjnie sięgnął między innymi po mistrzostwo Anglii z Leicesterem. W listopadzie zeszłego roku wrócił z emerytury, aby ratować sezon AS Romy. Drużyna pod jego wodzą spisywała się świetnie i zakończyła zmagania na piątym miejscu.

Reprezentacja Włoch po dwóch meczach zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy eliminacji mistrzostw świata z dorobkiem trzech punktów. Kolejne mecze czekają ją we wrześniu. Wówczas zagra z Estonią i Izraelem.