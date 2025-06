Sądne dni w Barcelonie. Jest chętny na transfer ter Stegena

Wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądała obsada bramki w FC Barcelonie w przyszłym sezonie. Choć marne szanse na pozostanie w zespole ma Inaki Pena, to nie uzyskaliśmy również oficjalnej informacji co dalej z Wojciechem Szczęsnym czy Markiem-Andre ter Stegenem. Ten drugi jest ostatnio bardzo stanowczy w mediach. Dodatkowo według "Sportu" jest "wściekły" na władze klubu, które robią, co mogą, by sprowadzić do zespołu Joana Garcię.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Michał Probierz odebrał opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu?

Ter Stegen może odejść z FC Barcelony. Jest chętny

Sytuacja ter Stegena jest napięta, zwłaszcza po tym, co zrobił w maju. Dziennikarz Xavi Torres ujawnił, że działaczom nie spodobało się, że wywierał presję na trenerze Hansim Flicku, by jak najszybciej wrócić do pierwszego składu. Chciał wystąpić w półfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Interem, natomiast spotkał się z odmową.

Kontrakt bramkarza wygasa z końcem czerwca 2028, natomiast w tym momencie trudno sobie wyobrazić, by go wypełnił. Dziennik "Mundo Deportivo" ujawnił, że zainteresowane nim ma być Galatasaray. Turecki klub czeka jednak, aż Niemiec będzie wiedział, "na czym stoi", zanim złoży ofertę. I choć sam zainteresowany rzekomo na razie "nie jest chętny do słuchania ofert", to jeśli "rozwiąże sytuację" z Barceloną - "uwolni się i wybierze cel".

Dziennikarze sugerują, że idealnym rozwiązaniem dla klubu, byłoby podpisanie umowy z Joanem Garcią oraz przedłużenie współpracy z Wojciechem Szczęsnym. Zgodnie uważają również, że należałoby wówczas pozbyć się zarówno ter Stegena, jak i Inakiego Peny.

Niedawno do sieci wypłynęły wieści, że ten drugi trafił na listę życzeń Celty Vigo, natomiast chętnie sprowadziłaby go również Galata. "Sevilla i Valencia to inne kluby, które mają go na oku, ale nie pomagają w tym różne okoliczności" - napisał dziennik "Mundo Deportivo".

Marc-Andre ter Stegen trafił do FC Barcelony w 2014 roku, gdy został wykupiony za 12 mln euro z Borussii Moenchengladbach. Żaden zawodnik z obecnego składu nie ma tak długiego stażu. Łącznie rozegrał dla katalońskiej drużyny 422 mecze, w których zachował 175 czystych kont. Niemiec jest drugim obcokrajowcem w historii - po Lionelu Messim - z największą liczbą występów. Wywalczył za to z zespołem 19 trofeów.