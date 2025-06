W niedzielny wieczór Cristiano Ronaldo zdobył trzecie międzynarodowe trofeum z reprezentacją Portugalii w karierze. Zespół Roberto Martineza pokonał Hiszpanię po rzutach karnych i ostatecznie wygrał play-offy Ligi Narodów. Wcześniej Ronaldo wygrał z Portugalią Euro 2016 i Ligę Narodów w sezonie 18/19. - Już podczas rozgrzewki czułem, że mam kontuzję, męczyła mnie przez jakiś czas. Ale gdybym miał dla Portugalii złamać nogę, to zrobiłbym to. Musiałem zagrać i dać z siebie wszystko - ogłosił Ronaldo po meczu w rozmowach z dziennikarzami.

Ronaldo zostaje w Al-Nassr. Portugalczyk wszystko potwierdził

Jak będzie wyglądała klubowa przyszłość Ronaldo? Portugalczyk rozwiał wszystkie wątpliwości po finale Ligi Narodów. - Moja przyszłość? Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Czy zostaję w Al-Nassr? Tak - mówił Cristiano. "Rozdział jest zamknięty. Opowieść? Nadal się pisze. Jestem wdzięczny wszystkim" - tak jeszcze niedawno pisał Ronaldo po zakończeniu sezonu, co tylko podsyciło spekulacje o możliwej zmianie klubu. Tak się jednak nie stanie.

- Mamy nadzieję znaleźć rozwiązanie. Cristiano to wielki fenomen światowego futbolu. Pomógł rozwinąć się całej lidze. Pozostajemy w kontakcie i liczymy, że uda nam się dojść do porozumienia - ogłaszał Fernando Hierro, dyrektor sportowy Al-Nassr. Wcześniej media informowały, że Al-Nassr chce przedstawić Ronaldo plan budowy kadry na kolejne lata. W tym oknie transferowym za główne cele Saudyjczyków uchodzą Luis Diaz z Liverpoolu i David Hancko z Feyenoordu Rotterdam.

Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, to nowa umowa Ronaldo z Al-Nassr będzie ważna do czerwca 2027 r. Warto dodać, że Al-Nassr nie zdobyło żadnego istotnego trofeum od momentu transferu Ronaldo. Ostatni tytuł mistrzowski w Arabii Saudyjskiej to sezon 18/19, a ostatni puchar to sezon 20/21, gdy udało się zdobyć Superpuchar Arabii Saudyjskiej.

Ronaldo trafił do Al-Nassr na początku 2023 r. Od tego czasu zagrał w 105 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 93 gole i zanotował 19 asyst. Choć nie wygrał z Al-Nassr ligi saudyjskiej, to Ronaldo dwukrotnie zostawał najlepszym strzelcem rozgrywek, strzelając po 35 (sezon 23/24) i 25 goli (sezon 24/25).