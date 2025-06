Jeden z największych klubów w Niemczech poluje na Kownackiego. A to nie koniec

"Sprawa Polaka wydaje się być otwarta. Kownacki będzie mógł zostać definitywnie zakontraktowany tylko w dwóch przypadkach - awans lub jeśli Werder obniży żądania finansowe. Musi znacząco odbiec od ustalonej kwoty transferu wynoszącej 2,5 mln euro" - pisał w marcu portal liga-zwei.de. Reprezentant Polski zakończył rozgrywki drugiej Bundesligi z dorobkiem 13 trafień i pięciu asyst. Nie dziwi zatem fakt, że poza Fortuną są nim zainteresowane również inne zespoły.

Tam może trafić Dawid Kownacki. To jeden z największych klubów w Niemczech

Portal derwesten.de doniósł, że Kownacki trafił na listę życzeń FC Schalke 04. Ten zakończył ubiegły sezon na 14. miejscu w tabeli, utrzymując się finalnie na zapleczu Bundesligi. Ambicje władz klubu są jednak zdecydowanie inne. Celem w nadchodzących rozgrywkach ma być awans, a nasz zawodnik ma w tym wyraźnie pomóc. Gdyby transfer doszedł do skutku, to liczba Polaków w zespole zostałaby zachowana, gdyż wiemy już, że z drużyną żegna się Marcin Kamiński.

Schalke 04, mimo że w ostatnich latach spisuje się poniżej oczekiwań, jest jednym z większych klubów w Niemczech. Został on założony w 1904 roku, a na koncie ma siedem mistrzostw kraju. Dodatkowo pięć razu sięgał po Puchar Niemiec - ostatni raz w 2011 roku. W tym samym roku udało mu się również dotrzeć aż do półfinału Ligi Mistrzów. Fani Schalke 04 są znani ze swojej pasji i zaangażowania, co możemy zaobserwować podczas każdego meczu, kiedy Veltins-Arena jest wypełniona do ostatniego miejsca.

Kownacki ma również inne opcje. Może wylecieć z Europy

Kownacki nie wyklucza też pozostania w Fortunie, choć wydaje się, że nie będzie miała ona ok. 2,5 mln euro na wykup go z Werderu. - Nie byłoby dla mnie problemem kontynuowanie gry w drugiej lidze. Ale nie podejmuję decyzji sam. Dałem z siebie wszystko, że zrealizować swój cel, mimo że był to dla mnie trudny rok - mówił.

Jakiś czas temu wypłynęła informacja, że 28-latek może nawet zmienić kontynent. "Jest otwarty na wszystko i wyobraża sobie kontynuowanie kariery poza Europą. [...] Ma co najmniej jedną ofertę z Major League Soccer. 28-latek nie podjął jeszcze decyzji o swoim kolejnym ruchu" - czytamy. Nie podano jednak, o który północnoamerykański klub chodzi.

Nierealny wydaje się za to powrót Kownackiego do Polski. Spekulowano, że interesuje się nim Widzew oraz Lech, natomiast wymagania finansowe piłkarza są zbyt duże. - Oni są dziś poza zasięgiem. Nie mówimy tylko o kwocie odstępnego, ale przede wszystkim o ich kontraktach. To byłyby najwyższe kontrakty w ekstraklasie. I to takie, których dziś żaden klub w Polsce nie jest w stanie zapłaci - przekazał ostatnio dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa.