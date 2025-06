Zbigniew Boniek od 2021 roku nie jest już prezesem PZPN, a od kwietnia tego roku nie działa w strukturach UEFA, ale to nie znaczy, że zniknął ze środowiska piłkarskiego. Regularnie komentuje bowiem to, co dzieje się w świecie futbolu, a szczególnie na polskim podwórku. Tym razem 69-latek wypowiedział się na temat kadry Probierza. Wszystko miało miejsce po sobotnim meczu charytatywnym Polski z Francją, w którym do byłych piłkarzy z obu krajów dołączyły także inne gwiazdy jak Quebonafide czy Mata.

Zbigniew Boniek podsumował grę reprezentacji Polski

Wypowiedź Boniek zaczął od wyniku właśnie zakończonego spotkania (1:1), ale potem się już nie hamował: - Nie mogę się cieszyć, bo zawsze chcemy wygrać. Zawsze gramy o zwycięstwo. Atmosfera była miła, sympatyczna, było fajnie. Szkoda, że w ostatnich minutach nie wykorzystaliśmy dwóch "stówek". Wszyscy się bawili, a poziom był podobny jak wczoraj, także jest fajnie - zakończył 69-latek.

Tego typu uszczypliwość jest bardzo charakterystyczna dla jednego z najlepszych piłkarzy w historii naszego kraju. Co jednak ciekawe, jeszcze wczoraj były prezes PZPN skomentował występ Polski z Mołdawią w bardziej pozytywny sposób. "Dobry mecz, pewne zwycięstwo. Brawo. Teraz Helsinki. Idzie to w dobrą stronę" - napisał na portalu X.