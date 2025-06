Wieczysta nie awansuje do I ligi? Oto tabela po ostatniej kolejce

Wieczysta Kraków ma za sobą fatalny okres. Choć końcówka rundy jesiennej zapowiadała, że na wiosnę potwierdzi tylko awans na zaplecze ekstraklasy, to okazało się inaczej. Ostatnie dziesięć meczów to było aż pięć porażek, trzy remisy i zaledwie dwa zwycięstwa. W międzyczasie doszło do zmiany trenera, która nic nie dała. Po raz kolejny krakowski klub nie był w stanie odnieść zwycięstwa i kończy sezon kolejną kompromitacją.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak kibice reprezentacji Polski żegnają Kamila Grosickiego i oceniają decyzję Lewandowskiego

Kolejna kompromitacja Wieczystej Kraków. Oto tabela II ligi na zakończenie sezonu

Michał Pazdan, Michał Trąbka, Dijan Vukojević, Petar Brlek, Rafał Pietrzak czy Rafa Lopes - tacy zawodnicy wyszli w pierwszym składzie Wieczystej na mecz z Rekordem Bielsko-Biała. Do przerwy prowadzili jednak goście po golu Michała Śliwki. Na początku drugiej odsłony podwyższyli wynik po trafieniu Muchy. Na boisku pojawił się choćby Jacek Góralski, ale niewiele to zmieniło. Co prawda Wieczysta strzeliła gola, natomiast tylko jednego i mecz zakończył się jej porażką 1:2. Może się okazać, że to zwycięstwo zapewni Rekordowi utrzymanie w II lidze.

Interesujące spotkanie zobaczyli również fani Pogoni Grodzisk Mazowiecki. To był pierwszy mecz po zwolnieniu Marcina Sasala z funkcji pierwszego trenera. Gospodarze prowadzili z Olimpią Elbląg 3:0 już po 17 minutach. Druga odsłona to był jednak popis rywali, którzy, mimo że już dawno pogodzili się ze spadkiem, to chcieli pożegnać się z ligą godnie. I zrobili to. Strzelili trzy gole, a mecz zakończył się wynikiem 3:3.

W kontekście baraży poza meczem Wieczystej kluczowe były starcia w Chojnicach, Szczecinie, Kaliszu oraz Krakowie. O trzy miejsca rywalizowało pięć drużyn. Chojniczanka pokazała jednak, że nie zamierza liczyć na szczęście i pewnie rozbiła u siebie Olimpię Grudziądz 4:1. Do końca na pozycję w barażach wierzyło Podbeskidzie, które w 82. minucie objęło prowadzenie w meczu z Hutnikiem i wyeliminowało rywala z rywalizacji.

Wszyscy czekali na rozstrzygnięcia w Szczecinie, gdzie Świt mierzył się z rezerwami ŁKS-u, oraz w Kaliszu, gdzie KKS dzięki trafieniu Gordillo z 75 minuty doprowadził do wyrównania w spotkaniu z GKS-em Jastrzębie i zajmował ostatnie miejsce gwarantujące grę w barażach. I tak się zakończyło. Wieczysta w pierwszym meczu barażowym zmierzy się zatem z KKS-em Kalisz, natomiast Chojniczanka podejmie Świt Szczecin.

Wyniki 34. kolejki II ligi:

Chojniczanka - Olimpia Grudziądz 4:1

- Olimpia Grudziądz 4:1 KKS Kalisz - GKS Jastrzębie 0:1

0:1 Wieczysta Kraków - Rekord Bielsko-Biała 0:2

0:2 Podbeskidzie - Hutnik Kraków 2:0

- Hutnik Kraków 2:0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Olimpia Elbląg 3:3

Polonia Bytom - Zagłębie Sosnowiec 0:1

0:1 Skra Częstochowa - Zagłębie II Lubin 1:3

1:3 Świt Szczecin - ŁKS II Łódź 0:0

Wisła Puławy - Resovia Rzeszów 0:1

Oto tabela II ligi po zakończeniu sezonu:

1. Polonia Bytom - 34 mecze, 72 pkt, bilans bramkowy 69:34 +

2. Pogoń Grodzisk Mazowiecki - 34, 69 pkt, 64:39 +

3. Wieczysta Kraków - 34, 63 pkt, 65:29 *

4. Chojniczanka - 34, 63 pkt, 50:29 *

5. Świt Szczecin - 34, 52 pkt, 58:52 *

6. KKS Kalisz - 34, 51 pkt, 37:38 *

7. Podbeskidzie Bielsko-Biała - 34, 51 pkt, 44:35

8. Hutnik Kraków - 34, 49 pkt, 49:58

9. Zagłębie Sosnowiec - 34, 46 pkt, 48:52

10. Resovia Rzeszów - 34, 45 pkt, 46:48

11. GKS Jastrzębie - 34, 42 pkt, 35:34

12. ŁKS II Łódź - 34, 42 pkt, 41:49

13. Rekord Bielsko-Biała - 34, 41 pkt, 50:54 <

14 Olimpia Grudziądz - 34, 40 pkt, 42:51 <

15. Wisła Puławy - 34, 37 pkt, 42:65 #

16. Zagłębie II Lubin - 34, 31 pkt, 51:58 #

17. Skra Częstochowa - 34, 23 pkt, 32:60 #

18. Olimpia Elbląg - 34, 20 pkt, 30:67 #

+ - awans bezpośredni do I ligi

* - baraże o awans

< - baraże o utrzymanie

# - spadek