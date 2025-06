210. reprezentacja rankingu FIFA pokazała, że nie ma już słabych drużyn

San Marino to reprezentacja, która zajmuje 210. miejsce w rankingu FIFA. Przez lata kojarzyła się jako największe pośmiewisko piłkarskiej Europy. Potrafiła przegrywać mecze dwucyfrową liczbą bramek - i to nawet nie z największymi mocarzami, ale też chociażby Polską (0:10 w 2009 roku). Obecnie reprezentacja jednego z najmniejszych państw Europy radzi sobie jednak zauważalnie lepiej niż jeszcze dwie dekady temu. We wrześniu zeszłego roku odniosła pierwsze w historii zwycięstwo w spotkaniu o punkty - kiedy pokonała 1:0 Liechtenstein.

San Marino - Bośnia i Hercegowina. Blisko sensacji w el. mistrzostw świata

Jakby tego było mało, w listopadzie San Marino powtórzyło swój sukces, znowu wygrywając z Liechtensteinem. Tym samym awansowało do dywizji C Ligi Narodów. To wszystko nie sprawiało jednak oczywiście, że ktokolwiek w Bośni obawiał się sobotniego meczu eliminacji do mistrzostw świata. Szczególnie że ekipa Sergeja Barbareza była jego gospodarzem.

Jak się jednak okazało: San Marino naprawdę narobiło nerwów bośniackim kibiców, którzy nie wyobrażali sobie żadnego innego scenariusza, niż zwycięstwo ich drużyny. Do przerwy było bowiem 0:0, a Bośnia wcale nie była w stanie stworzyć wielu dogodnych sytuacji. A co ciekawe - w drugiej połowie niemoc Bośniaków trwała. W 62. minucie na boisko zameldował się jednak Edin Dżeko. I to zmieniło wszystko.

Były napastnik Manchesteru City czy Interu już cztery minuty po wejściu na murawę zrobił bowiem to, co umie najlepiej. Otrzymał piłkę od Amara Dedicia na szesnastym metrze, wpadł z nią w pole karne i sprawnym strzałem pokonał bramkarza. Było 1:0 i w tamtym momencie kibice Bośni mogli odetchnąć. Ich drużyna w kolejnych minutach miała nawet okazje do podwyższenia wyniku, ale z nich nie skorzystała.

Porażka zaledwie jedną bramką to jednak i tak dobry wynik dla San Marino. Europejski kopciuszek pokazał, że nie należy go lekceważyć i nie zawsze musi być "dostarczycielem" darmowych punktów.

Bośnia i Hercegowina - San Marino 1:0 (0:0)

Bośnia: Vasilj - Malić (Dedić 46'), Katić (Bicakcic 84'), Barisić (Muhamerović 46'), Burnić - Sunjić, Hajradinović, Tahirović - Gigović (Memić 46'), Bazdar (Dżeko 62'), Demirović

San Marino: Colombo - Fabbri, Cevoli, Benvenuti, Riccardi (Mularoni 70') - Golinucci, Capicchioni (Valli Casadei 46'), Zannoni - Contadini (Benvenuti 70'), Nanni (Giacopeti 69') Lazzari (Sensoli 66')

Bramki: Dżeko 66'

Żółte kartki: Colombo 60', Dedić 74', Fabbri 74'

Stadion: Bilino Polje, Zenica

Sędziował: Luis Miguel Branco Godinho