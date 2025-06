Polacy w ćwierćfinale ME! To, co stało się w karnych, przejdzie do historii

Reprezentacja Polski w socca bardzo dobrze spisuje się na trwających mistrzostwach Europy. W fazie grupowej najpierw pokonała 4:0 Serbów, później wygrała 2:1 z Włochami, a w ostatnim meczu zremisowała 2:2 z Ukrainą. Tym samym Polacy awansowali do 1/8 finału, gdzie czekało ich starcie z Litwą.

REKLAMA

Zobacz wideo Kędzierski i Żelazny po latach wyjaśnili sobie pewne nieporozumienie. "Zghostowałeś mnie!"

Polacy znów górą! Mamy awans do ćwierćfinału

Spotkanie rozpoczęło się w sobotę o godzinie 10:00. I lepiej je rozpoczęli nasi piłkarze, którzy mieli wyraźną przewagę. Przyniosło to efekty w 11. minucie meczu, gdy piłkę do siatki wpakował kapitan Bartłomiej Dębicki. Litwini próbowali odgryźć się pojedynczymi akcjami, ale nie zdołali pokonać naszego bramkarza i Polacy prowadzili do przerwy 1:0.

Rywale na początku drugiej części rzucili się do ataku. Znów jednak brakowało im skuteczności. Z czasem Polacy ponownie zaczęli się rozkręcać. Przeprowadzali coraz groźniejsze okazje i gol na 2:0 wisiał w powietrzu. Litwini jednak się nie poddawali i przeprowadzali kontry. W ostatnich minutach rywale zepchnęli naszych piłkarzy do defensywy. Polacy mieli spore problemy w obronie, co zostało wykorzystane, a Litwini doprowadzili do wyrównania za sprawą Justinasa Zagurkasa.

Ostatecznie nic więcej już się nie wydarzyło i do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne. Na szczęście lepiej wykonali je Polacy, którzy wygrali... 1:0. Był to festiwal nieskuteczności, a bohaterem został bramkarz Krystian Stanecki, który obronił dwa rzuty karne. Dzięki pokonaniu Litwy nasi reprezentanci awansowali do ćwierćfinału. Tam zmierzą się z gospodarzem turnieju, czyli Mołdawią. Spotkanie również odbędzie się w sobotę. Początek zaplanowano na godzinę 17:40.