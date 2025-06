Taką koszulkę miał na sobie Lewandowski. Kibice od razu zauważyli

Robert Lewandowski przyleciał specjalne z Majorki na Górny Śląsk, żeby osobiście pożegnać Kamila Grosickiego, który ostatni raz zagra dla reprezentacji Polski. Napastnik FC Barcelony nie uczestniczy w zgrupowaniu, ale PZPN przygotował niespodziankę dla lidera Pogoni Szczecin. Lewandowski dotarł do już do hotelu i właśnie z niego wyjechał. Co ciekawe, razem z resztą drużyny.