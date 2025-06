Jest decyzja ws. Lewandowskiego. Niestety, cała Hiszpania już wie

W ostatnich tygodniach Raphinha znajdował się w cieniu Lamine'a Yamala, ale to nie znaczy, że sezon 2024/2025 nie był w jego wykonaniu fantastyczny. Brazylijczyk został właśnie doceniony przez La Ligę. To właśnie on - a nie Robert Lewandowski - został uznany najlepszym piłkarzem minionych rozgrywek.