Po zwycięstwo w grupie C! Oglądaj mecz Polska - Ukraina [TRANSMISJA]

Reprezentacja Polski jechała do Mołdawii na europejski czempionat jako jeden z głównych faworytów do medali. Nasza kadra ma w składzie Norberta Jaszczaka, czyli króla strzelców światowego czempionatu, uznawanego za obecnie najlepszego zawodnika socca na świecie, laureata nagrody "Socca Hero", czyli odpowiednika Złotej Piłki. I nasz gwiazdor szybko pokazał, dlaczego to właśnie on ją dostał.

Polska i Ukraina pokazały moc. Zwycięzca grupy może być tylko jeden

Pierwsze dwa mecze na mołdawskim turnieju okazały się dla Polaków bardzo udane. Najpierw rozbiliśmy Serbię aż 4:0, a wspomniany Jaszczak do gola dorzucił także dwie asysty. Natomiast w czwartkowe popołudnie 5 czerwca postanowił wziąć strzelanie we własne nogi. Włosi szybko nas co prawda zaskoczyli golem już w piątej minucie. Jednak dwa gole polskiego gwiazdora wybiły im z głowy marzenia o punktach.

Jeśli chodzi o fazę grupową, Polacy już są pewni awansu, jako że z każdej z grup wychodzą po trzy drużyny najlepsze drużyny. Nadal jednak mogą zająć pierwsze miejsce. Aby tego dokonać, nasi reprezentanci muszą pokonać Ukrainę. Jeśli o nas można powiedzieć, że w dwóch pierwszych meczach pokazaliśmy klasę, to nasi wschodni sąsiedzi zaprezentowali wręcz zwierzęcą siłę. Najpierw rozjechali Italię 6:1, a potem równie brutalnie rozprawili się z Serbami (7:2). Trzynaście goli w dwóch meczach to nawet w sześcioosobowej piłce duża rzecz i Polaków czeka niemałe wyzwanie.

ME w socca. O której Polska - Ukraina? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Polska - Ukraina rozpocznie się w piątek 6 czerwca o 15:00. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na kanale Piłka na Orliku na YouTube, a także w okienku poniżej. Zapraszamy do śledzenia zmagań Biało-Czerwonych na Sport.pl.