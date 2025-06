Jest decyzja ws. Superpucharu Polski. Wiemy, kto pokaże mecz Lech - Legia

W poprzednim sezonie mieliśmy mnóstwo zamieszania w związku z organizacją oraz terminem meczu o Superpuchar Polski między Jagiellonią Białystok a Wisłą Kraków. Pierwotnie mecz miał się odbyć na dwa tygodnie przed startem sezonu 24/25 (na wniosek Wisły Kraków do PZPN-u), ale białostocka Chorten Arena nie była dostępna do organizacji meczu. Ostatecznie spotkanie odbyło się 2 kwietnia 2025 r. na Stadionie Narodowym. PZPN przeniósł mecz z Białegostoku na Narodowy w związku z tym, że Jagiellonia nie chciała przyjąć kibiców Wisły.

TVP Sport pokaże mecz o Superpuchar Polski. Wszystko jasne

W sezonie 25/26 podobnych ekscesów nie będziemy oglądać. 30 maja br. PZPN ogłosił, że Superpuchar Polski, w którym Lech Poznań zagra z Legią Warszawa odbędzie się 13 lipca o godz. 18:00, a mecz odbędzie się w stolicy Wielkopolski. Do tej pory nie było jasne, kto będzie transmitował to spotkanie, ale na ponad miesiąc przed tym wydarzeniem wszystko się wyjaśniło. Transmisja z meczu o Superpuchar Polski będzie dostępna do obejrzenia w Telewizji Polskiej.

Mecz będzie dostępny do obejrzenia na antenach Telewizji Polskiej, a także na stronie internetowej sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i Smart TV.

Tym samym o Superpuchar zagrają drużyny, które najczęściej wygrywały to trofeum. Lech dokonywał tego sześciokrotnie (1990, 1992, 2004, 2009, 2015, 2016), a Legia - pięć razy (1989, 1994, 1997, 2008, 2023).

Legia Warszawa wraca do treningów 16 czerwca, a potem udaje się na zgrupowanie do Austrii (23.06-02.07). 10 lipca br. Legia zagra pierwszy mecz o stawkę w pierwszej rundzie el. Ligi Europy. Tam może trafić m.in. na AEK Larnaca (Cypr), Hacken (Szwecja) czy Lewski Sofia (Bułgaria). Warto przypomnieć, że 18 lipca rozpocznie się nowy sezon Ekstraklasy.

Lech wróci do treningów 19 czerwca i cztery dni później uda się na jedyne zgrupowanie do Wronek. Lech podejdzie do el. Ligi Mistrzów od drugiej rundy i będzie w niej rozstawiony, co oznacza, że pierwsze mecze w Europie zagra w dniach 22-23 lipca. Z kolei Lech ma wśród potencjalnych rywali Rijekę (Chorwacja), Żalgiris Wilno (Litwa), Pafos FC (Cypr) czy The New Saints (Walia).

