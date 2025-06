Reprezentacja Polski zagra za kilka dni arcyważny mecz eliminacji do mistrzostw świata, zmierzy się w nim na wyjeździe z Finlandią. Jednak wcześniej czeka ją sparing z Mołdawią. Poniekąd to będzie okazja do rewanżu za oba mecze w ostatnich eliminacjach do Euro. Przed tym spotkaniem odbyła się konferencja prasowa, na której pojawili się Michał Probierz i żegnający się z kadrą Kamil Grosicki. Najpierw na pytania odpowiadał lider Pogoni Szczecin, potem selekcjoner.

Probierz zabrał głos ws. Zielińskiego

Jedno z pytań do Probierza dotyczyło Piotra Zielińskiego, który będzie najważniejszą postacią drużyny pod nieobecność Roberta Lewandowskiego. Przejmował już kilka razy rolę kapitana. Zapytano, czy będzie na oba czerwcowe mecze kadry. Probierz dał jednoznaczną odpowiedź.

- Jest w normalnym treningu, jest wszystko w porządku. Jutro Kamil zacznie mecz jako kapitan, później przekaże opaskę Piotrkowi. Jest Piotrek brany pod uwagę przy jutrzejszym meczem - powiedział selekcjoner.

Wiosna była dość trudna dla Zielińskiego. W połowie marca wypadł z powodu kontuzji łydki, której nabawił się krótko po wejściu z ławki w meczu Interu Mediolan z Monzą (3:2). Stracił m.in. ćwierćfinał Ligi Mistrzów, półfinał Coppa Italia oraz ważne ligowe starcia z Atalantą Bergamo i Bologną.

Wrócił pod koniec kwietnia i nie zagrał zbyt wiele. W Serie A zaliczył tylko dwa występy, w których grał ponad godzinę. W rewanżu półfinału Ligi Mistrzów z FC Barceloną (4:3 po dogr.) wszedł w końcówce drugiej połowy i był na boisku do końca dogrywki. W pozostałych trzech meczach, w których wystąpił, zagrał łącznie mniej niż 20 minut. Zabrakło go w ostatniej ligowej kolejce z Como (2:0) ze względu na uraz stawu skokowego. Finał LM przesiedział na ławce rezerwowych. Ale wygląda na to, że to koniec problemów zdrowotnych polskiego pomocnika.

To zgrupowanie będzie wyjątkowe dla Zielińskiego, bowiem zaliczy swój setny występ w reprezentacji Polski. Będzie siódmym piłkarzem w historii z trzycyfrową liczbą meczów w narodowych barwach.

Mecz Polska - Mołdawia na Stadionie Śląskim w Chorzowie w piątek o godzinie 20:45. Cztery dni później Biało-Czerwoni zagrają z Finlandią o tej samej godzinie.