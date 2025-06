Klasy nie kupisz. Tak Niemcy potraktowali Cristiano Ronaldo

W pierwszej parze półfinału Ligi Narodów reprezentacja Niemiec podejmowała na Allianz Arenie w Monachium Portugalię. Gospodarzy jako kapitan zespołu do boju niezmiennie prowadził Ronaldo. Chociaż na karku ma już 40 lat i od 2023 roku gra w Al-Nassr, więc na peryferiach wielkiego futbolu, to niezmiennie pokazuje na boisku klasę i jest wartością dodaną dla zespołu.

Niemcy chcieli sprowokować Ronaldo i gorzko pożałowali swojego zachowania

Przez lata kariery i setki znakomitych występów Ronaldo zgromadził całą rzeszę fanów, ale jednocześnie często musiał mierzyć się z ogromną falą krytyki czy też zwykłego hejtu w wykonaniu kibiców innych drużyn. Ci nie raz starają się wyprowadzić go z równowagi, a jedną z popularniejszych praktyk, którą stosują, jest skandowanie nazwiska Leo Messiego. Fani chcą w ten sposób dać Portugalczykowi do zrozumienia, kto ich zdaniem jest najwybitniejszym piłkarzem w historii. Do takiej właśnie taktyki uciekli się kibice reprezentacji Niemiec.

Na nagraniu zamieszczonym w portalu X widać, jak część kibiców z Niemiec skanduje do Ronaldo nazwisko Messiego. Piłkarz nic sobie z tego nie robi, a wręcz zdaje się dyrygować okrzykami tłumu.

Jednak w 68. minucie meczu dał fanom zza Odry najlepszą odpowiedź. Wówczas Nuno Mendes przeprowadził akcję, wbiegając lewą stroną w pole karne rywala. Tam na piątym metrze wypatrzył Ronaldo, któremu posłał płaskie podanie. Kapitan kadry z łatwością pokonał Marca-Andre ter Stegena i wyprowadził zespół na prowadzenie 2:1.

Wynik spotkania już nie uległ zmianie, co oznaczało, że to właśnie gol Ronaldo przesądził o awansie Portugalii do finału Ligi Narodów. Ten zostanie rozegrany 8 czerwca, ponownie na Allianz Arenie w Monachium. Rywalami Ronaldo i spółki będzie wygrany z pary Hiszpania - Francja. Te zespoły zmierzą się ze sobą w czwartek o godzinie 21:00.