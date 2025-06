Selekcjoner Francuzów zaczął mówić o Złotej Piłce. Nagle padło: Lewandowski

Kylian Mbappe przed startem sezonu 2024/2025 dołączył do Realu Madryt i indywidualnie rozegrał znakomity sezon. 31 goli w LaLiga dało mu tytuł króla strzelców i Złotego Buta. Ogółem w 56 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył 43 bramki i zaliczył 5 asyst. Problem polega na tym, że jego strzeleckie popisy na niewiele zdały się drużynie, która na krajowym podwórku została pokonana przez FC Barcelonę. Z kolei Ligę Mistrzów jak na złość wygrał były klub Mbappe, czyli PSG.

Deschamps nie miał wątpliwości, kto powinien zdobyć Złotą Piłkę. "Zasłużył na to"

Kiedy o tegoroczny plebiscyt Złotej Piłki zapytano Didiera Deschampsa, ten wskazał bez chwili zastanowienia. - Oczywiście, w tym sezonie jestem za tym, by Złota Piłka przypadła Dembele. Zwycięstwo w Lidze Narodów może dać pewność [że ją wygra - red.], Klubowe Mistrzostwa Świata również - odparł selekcjoner reprezentacji Francji.

Jednym z głównych konkurentów Ousmane Dembele do wygrania Złotej Piłki w tym sezonie jest Lamine Yamal, który zaliczył fenomenalny sezon w barwach Barcelony. Między innymi ze względu na ich indywidualną rywalizację tak ekscytująco zapowiada się czwartkowe spotkanie pomiędzy Francją i Hiszpanią w półfinale Ligi Narodów.

- Nie chcę mówić o Yamalu i stawiać go przeciwko Dembele. Gdybym miał wybierać, powiedziałbym, że wygrana należy się Dembele. Zasłużył na to - dodał Deschamps.

Selekcjoner reprezentacji Francji następnie dołożył do swoich rozważań kilka innych nazwisk. - Ciężko jest mi określić trzech głównych faworytów. Mamy Dembele, który wygrał Ligę Mistrzów, Mbappe, a więc króla strzelców rozgrywek La Liga. Według mnie Lamine Yamal też prezentuje wyśmienitą dyspozycję. Jednak również, dlaczego nie Robert Lewandowski albo Raphinha? - pytał.

Ousmane Dembele zaliczył bez wątpienia najlepszy sezon w karierze, w którym w 49 meczach strzelił 33 gole i dołożył 15 asyst. Z PSG w kraju wygrał wszystko - mistrzostwo, Puchar i Supepuchar. To łączy go z Yamalem, który dokonał podobnej sztuki w Hiszpanii, a w 55 spotkaniach strzelił 18 goli i 25 razy obsłużył kolegów ostatnim podaniem. Jednak najważniejszy puchar w klubowej piłce, którym jest Liga Mistrzów, przypadł w udziale PSG. Ten sukces może przesądzić o tym, że to Francuz będzie cieszył się ze zdobycia Złotej Piłki.