Hajto nie wytrzymał po wypowiedzi Probierza. "Żenujące"

Reprezentacja Polski przygotowuje się do czerwcowych meczów bez Roberta Lewandowskiego. Na konferencji prasowej podczas zgrupowania Michał Probierz rozbawił niektórych żartobliwym sformułowaniem. - Tutaj, panie redaktorze, będę odpowiadał jak rzecznik o wodociągach w Kielcach - powiedział, unikając odpowiedzi na jedno z pytań. Nawiązał tym samym do wypowiedzi Ziemowita Nowaka, który na pytanie o przyczynę awarii w Kielcach miał przygotowaną odpowiedź zupełnie nie na temat. Nie wszyscy jednak mają podobne poczucie humoru jak selekcjoner. Swoje stanowisko wyraził Tomasz Hajto, który w programie Polsat Futbol Cast zarzucił Probierzowi niepoważny ton.

Hajto nie gryzł się w język. "Michał musi"

- Michał musi zachować się jak selekcjoner i w końcu raz odpowiedzieć. Nieważne jak, ale odpowiedzieć "Podejmuję taką decyzję, to była wspólna decyzja. Myśmy rozmawiali". Tu cały czas jest gdzieś domysł. A jego pytanie, gdzie odpowiedział, że on odpowie jak szef wodociągów w Kielcach, szczerze to powiem, z ręką na sercu - żenujące - powiedział były reprezentant Polski, a jego wypowiedź zamieszczono na portalu X.

- Dziennikarz w Polsce, który przychodzi na konferencję selekcjonera 40-milionowego kraju, chciałby usłyszeć coś mądrego. Zidane, jak był trenerem Realu Madryt, kiedyś dostał bardzo głupie pytanie. Jeden z dziennikarzy po tym pytaniu mu zadał: "Pan odpowiada na takie pytania?". A on na mówi: "Wie pan co, jestem trenerem Realu Madryt, jednego z największych klubów w historii piłki na świecie. Muszę odpowiadać tutaj na każde pytanie, bo na to zasługuje ten klub". I wydaje mi się, że zasłużyła nasza reprezentacja i nasz kraj na to, żeby Michał Probierz jako selekcjoner naprawdę przyłożył się i odpowiedział na konferencji - dodał Hajto.

Kwestia związana z brakiem Roberta Lewandowskiego na zgrupowaniu reprezentacji nadal rozgrzewa opinię publiczną. Biało-czerwoni bez kapitana zagrają nie tylko w towarzyskim meczu z Mołdawią, ale niezwykle istotnym starciu z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata.