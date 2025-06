Liga Narodów. Kiedy mecz Niemcy - Portugalia? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Wielkimi krokami zbliżają się półfinałowe spotkania Ligi Narodów. W jednym z nich Niemcy zmierzą się z Portugalią. Oba zespoły mają za sobą bardzo trudne przeprawy w ćwierćfinałach, a dla tej drugiej ekipy będzie to okazja do przełamania koszmarnej serii. Mecz odbędzie się już w środę. Gdzie i o której godzinie go oglądać? Transmisja tv, stream.