Media: Zwrot ws. przyszłości Leo Messiego. Tego nikt się nie spodziewał

W 2023 roku Leo Messi przeniósł się z PSG do Interu Miami. Argentyńczyk szybko stał się największą gwiazdą na boiskach MLS. Do tej pory rozegrał łącznie 59 meczów, w których strzelił aż 49 goli i zaliczył 24 asysty. Kontrakt napastnika wygasa wraz z końcem tego roku i w mediach pojawia się wiele spekulacji na temat jego przyszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Kędzierski i Żelazny po latach wyjaśnili sobie pewne nieporozumienie. "Zghostowałeś mnie!"

Leo Messi może trafić do Arabii Saudyjskiej. Dziennikarze ujawniają

Wiele mówiło się o możliwym powrocie Messiego do FC Barcelony. - Jego [Messiego] stosunki z obecnym zarządem [Barcelony] pozostają chłodne i na razie dystansujące. Nie ma możliwości szybkiego powrotu ani nawiązania przez niego kontaktów z władzami klubu - przekazał dziennikarz Alfredo Martinez pod koniec kwietnia. Nowe wieści w sprawie przyszłości piłkarza ujawniło Sky Sport. Źródło twierdzi, że Argentyńczyk może trafić do Arabii Saudyjskiej.

Zdaniem dziennikarzy otoczenie Messiego jest w kontakcie z rządem tego kraju. Obecnie nie wiadomo jednak, o jaki konkretnie klub może chodzić i więcej informacji powinno pojawić się w ciągu najbliższych tygodni. "Najnowsze dyskusje podobno nie dotyczą wyłącznie decyzji czysto sportowej, ale obejmują również istotny aspekt marketingowy" - czytamy w tekście.

Powodem chęci odejścia Messiego ma być brak jakiegokolwiek postępu MLS. Argentyńczyk ma być rozczarowany poziomem ligi, który jest niższy, niż się spodziewał. Wykorzystać chcą to właśnie Saudyjczycy.

Jeśli Messi finalnie przejdzie do Arabii Saudyjskiej, istnieje szansa, że znów obejrzymy jego rywalizację z Cristiano Ronaldo. Portugalczyk obecnie jest piłkarzem Al-Nassr, ale bardzo wiele mówi się o jego odejściu. Władze mają jednak nadzieję, że uda im się przekonać go do pozostania. - Mamy nadzieję znaleźć rozwiązanie. Cristiano to wielki fenomen światowego futbolu - mówił Fernando Hierro, dyrektor sportowy Al-Nassr.