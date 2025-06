Co za mecz Polek w Lidze Narodów! Absolutny nokaut w końcówce

Polskie piłkarki miały już pewny awans do Dywizji A Ligi Narodów UEFA, ale wciąż mogły zakończyć fazę zasadniczą drugiej edycji tych rozgrywek bez porażki. Dobrze było też podbudować morale przed mistrzostwami Europy, które już za miesiąc. Z kolei Rumunki walczyły o to, by nie spaść do Dywizji C.

Cenny gol do szatni

Od początku meczu Polki były stroną dominującą. Nadawały tempo gry, częściej atakowały i tworzyły zagrożenie. Rumunki ograniczyły się do kontrataków. U Biało-Czerwonych pierwsze skrzypce grała Ewelina Kamczyk. Była bardzo aktywna na lewej stronie, pokazywała się do podań, do sytuacji 1 na 1 z bramkarką Rumunii. Brakowało jednak celności i odpowiedniego wyczucia czasu z jej strony.

Mało było w ofensywie Ewy Pajor. Nie mogła dojść do sytuacji, była kryta przez dwie defensorki Rumunii cały czas. Ale robiła dobrą robotę, grając tyłem do bramki, tworzyła przestrzeń na wbiegnięcie.

W całej pierwszej połowie Biało-Czerwone miały nawet kilkanaście sytuacji, niekiedy brakowało szczęścia. Dobrze na linii bramkowej wyglądała bramkarka naszych rywalek, Andreea Paraluta. Przy stałych fragmentach gry miała wsparcie obrończyń, które kilka razy wybiły piłkę z linii bramkowej.

Dużo komfortu dał gol strzelony przez Kamczyk w 45. minucie. Dołożyła nogę przy dośrodkowaniu Pauliny Tomasiak, zmyliła bramkarkę i dała Polsce prowadzenie. Sprytnie wybiegła za linię obrony, wykorzystując fakt, że linia spalonego była złamana.

Polki zdominowały Rumunki. Show Tomasiak

W drugiej połowie Polki starały się grać szybciej. Rumunki rzadko kiedy wybiegały na naszą połowę. Brakowało jednak klarownych okazji, dobrych strzałów. A grały od ok. 60. minuty bez Kamczyk i Pajor, które Nina Patalon wolała oszczędzać.

W rolę boiskowej liderki wcieliła się Paulina Tomasiak, która miała dużą ochotę na strzelenie gola. W jednej akcji ograła trzy rywalki w polu karnym i huknęła prosto w poprzeczkę. Piłka spadła za Paralutą na linii bramkowej.

Biało-Czerwone podwyższyły prowadzenie w 82. minucie. Do bramki trafiła Tomasiak, która była idealnie tam, gdzie spadła piłka po dośrodkowaniu Kayli Adamek. Była niepilnowana, uderzyła głową z kilku metrów.

Osiem minut później Tomasiak znalazła się w sytuacji sam na sam z Paralutą. Przejęła piłkę od źle rozgrywających od tyłu Rumunek. Tomasiak jednak trafiła w słupek, ale mogła wykreować od razu drugą szansę. Ścigała się z bramkarką do uciekającej piłki i została sfaulowana. Rzut karny na bramkę zamieniła właśnie Tomasiak. Uderzyła pewnie w swoją lewą stronę.

Goli w tym meczu mogło być więcej, bo groźne strzały z dystansu oddały też Adriana Achcińska i Klaudia Słowińska, ale Paraluta pewnie broniła ich próby.

Ostatecznie Polki w pełni zasłużenie wygrały 3:0 z Rumunią. Są w formie i w dobrych nastrojach na miesiąc przed Euro. Wracają do elity Ligi Narodów w pięknym stylu, bez porażki! A wydarzyło się to przy rekordowej frekwencji, 10 685 osób obejrzało mecz kobiecej reprezentacji Polski.

Następny mecz Polek 27 czerwca z Ukrainą. To jedyny zaplanowany sparing naszych piłkarek przed Euro, na którym zagrają w grupie z Niemkami, Dunkami i Szwedkami.