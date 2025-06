Tak wygląda tabela Ligi Narodów po tym, co zrobiły Polki. Bajka!

Reprezentacja Polski przystępowała do spotkania z Rumunkami, mając zagwarantowany awans do Dywizji A. Mimo to publiczność w Gdańsku zobaczyła efektowną wygraną gospodyń, które potwierdziły absolutną dominację w grupowej rywalizacji. Tak prezentuje się tabela grupy 1 Dywizji B po meczu Polska - Rumunia.