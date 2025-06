Paulo Sousa łączony z gigantem. "Wielka niespodzianka"

Paulo Sousa w 2021 r. przez nieco ponad 11 miesięcy prowadził piłkarską reprezentację Polski. Pojechał z nią nawet na Euro 2020, ale nie wyszedł z grupy. Drużynę opuścił pod koniec grudnia w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach. Portugalczyk rozwiązał umowę przed jej wygaśnięciem, ponieważ dostał propozycję z brazylijskiego Flamengo. Tam jednak zupełnie się nie sprawdził, podobnie jak nieco później we włoskiej Salernitanie. Ostatnio jednak święcił spore sukcesy, aż w końcu pojawiły się w jego kontekście zaskakujące doniesienia.

Media: Paulo Sousa dostał ofertę. Chodzi o renomowany klub

W zakończonym sezonie Paulo Sousa pracował w klubie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Shabab Al-Ahli i poradził sobie znakomicie. Jego zespół sięgnął po potrójną koronę - mistrzostwo, superpuchar i Puchar Prezydenta. Umowa byłego selekcjonera Polaków wygasa jednak 30 czerwca, stąd do gry o niego mogą włączyć się potencjalni chętni. Jednym z nich ma być grecki gigant, 13-krotny mistrz tego kraju - AEK Ateny.

Tak przynajmniej twierdził tamtejszy portal monobala.gr. W poniedziałek podał, że Sousa jako wolny agent ma zastąpić zwolnionego w maju Matiasa Almeydę i podpisać roczny kontrakt. Wkrótce wiadomość podały dalej portugalskie media. "A Bola" pisała nawet, że negocjacje prowadzone przez agenta Sousy Hugo Cajudę są w zaawansowanej fazie, a do podpisania umowy dojdzie "w ciągu najbliższych kilku godzin". Już we wtorek nastąpiła jednak weryfikacja.

Dokąd trafi Paulo Sousa? Sprzeczne informacje ws. byłego selekcjonera

Rewelacje na temat Sousy zdementował portal flash.gr. - Rzeczywistość jest zupełnie inna. 54-letni Portugalczyk, który zmieniał wiele drużyn w swojej karierze trenerskiej, był proponowany jako trener, jego oferta została sprawdzona przez AEK, ale nigdy nie została zrealizowana - czytamy. Jak ustalono, Sousa znajduje się obecnie poza krótką listą AEK-u i "byłaby to wielka niespodzianka, gdyby go pozyskano".

Tymczasem portugalska "A Bola" twierdzi, że przejście do AEK-u zablokowało Shabab Al-Ahli. Klub z Emiratów w ostatniej chwili przedstawił Sousie kuszącą ofertę przedłużenia kontraktu, by za wszelką cenę go u siebie zatrzymać. Gazeta wciąż utrzymuje jednak, że szkoleniowiec pozostaje w kręgu zainteresowań AEK-u. - Nadal traktują portugalskiego trenera priorytetowo i wynegocjowali warunki umowy, ale biorą pod uwagę także innych kandydatów. (...) Decyzja AEK-u w sprawie następcy Matiasa Almeydy ma zostać ogłoszona pod koniec tego tygodnia - czytamy.