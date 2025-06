"Trener był w Krakowie pod wpływem alkoholu. Zaczął robić awantury"

Sasal stery w Pogoni objął w czerwcu 2023 roku. Od tamtego czasu najpierw wywalczył z zespołem awans do II ligi, a w ubiegłym miesiącu świętował awans na zaplecze Ekstraklasy. Wyniki nie szły jednak w parze z przykładnym zachowaniem trenera. 53-latek ostatnie mecze Pogoni oglądał z trybun - jako pokłosie otrzymanej czerwonej kartki. W trakcie sobotniego spotkania z Hutnikiem ponownie zasiadający poza ławką rezerwowych trener doprowadził do skandalu.

Jego kulisy odsłonił na łamach TVP Sport Sebastian Przyrowski, dyrektor sportowy oraz trener bramkarzy w Pogonii Grodzisk Mazowiecki. - Trener był w Krakowie pod wpływem alkoholu, zachowywał się bardzo nieprofesjonalnie. Zaczął robić awantury. [...] W przerwie meczu doszło między nami do przepychanki. Weszliśmy do szatni z zawodnikami, trener na nas naskoczył i nie kontrolował się. Do rękoczynów nie doszło, do ostrej wymiany słów już tak.

Marcin Sasal miał rzucać krzesłami, a nawet rozbić lustro w szatni. Jego furia trwała również po zakończeniu spotkania. Gospodarz spotkania, Hutnik Kraków, wysłał do Pogoni listę ze zniszczeniami dokonanymi przez jej trenera. Władze klubu z województwa mazowieckiego będą musiały oczywiście pokryć wszelkie koszty.

Według TVP Sport Sasal przed niespodziewanym zwolnieniem miał nawet ustalone warunki pracy w Pogoni w przyszłym sezonie. Przyrowski twierdzi jednak, że szkoleniowiec od dłuższego czasu znajdował się na cenzurowanym. - Ostatnio już łatwo i lekko nie było, bo działy się złe rzeczy. Dobrze, że zespół wytrzymał, bo od dawna "jechał na oparach". Zarząd starał się pewne rzeczy przeciągać, ale w końcu to musiało je**ąć - powiedział dyrektor sportowy.

W ostatnim meczu sezonu Betclic 2 Ligi Pogoń ma poprowadzić dotychczasowy asystent Sasala, czyli Adam Mrówka.