Oto decyzja ws. przyszłości Szymańskiego. Sam to ogłosił

Sebastian Szymański ma za sobą drugi sezon w barwach Fenerbahce. Czy wkrótce nadejdzie czas na zmiany? Wygląda na to, że polski pomocnik podjął już decyzję, a tureckie media wprost piszą o jego decyzji. Podają także, na jaką kwotę, póki co może liczyć stambulski gigant, gdyby rzeczywiście miało dojść do transferu.