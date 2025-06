Patologia w Bośni i Hercegowinie. "Patrzcie" [WIDEO]

Sędziowie doskonale wiedzą, że prowadzenie meczów piłkarskich z niższych lig to ciężki kawałek chleba. Poza tym, że są dużo gorsze warunki do pracy, to kibice często czują się w takich warunkach bardziej bezkarni. - Od jednego z trenerów usłyszałam, że "gdyby miał taką córkę jak ja, to ukręciłby jej łeb". Słyszałam, że nadaje się tylko do łóżka i do garów. Piłka na tym poziomie powinna być zabawą, jednoczyć lokalną społeczność, a nie tworzyć konflikty i wywoływać agresję - mówiła Natalia Wawrzyniak, jedna z bohaterek naszego miniserialu pt. Sędzia wróg. W innych krajach sędziowie też nie mają najlepiej.

Sędzia uciekał przed zespołem gospodarzy. "Patrzcie na niego"

Serbskie i bośniackie media informują o wydarzeniach, do jakich doszło po meczu drugiej ligi bośniackiej regionu Tuzla między OFK Mionica a NK 12. Decembar. Ten mecz zakończył się wygraną 2:1 Decembaru. Tuż po ostatnim gwizdku piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego Mionicy zaczęli biec za głównym arbitrem tego spotkania. - Patrzcie na niego, biegnie - krzyczeli kibice z trybun. Arbiter zbiegł na łąkę obok stadionu. Na razie nie wiadomo, co wywołało taką reakcję członków zespołu gospodarzy.

Serbski "Raport" pisał, że mecz zakończył się w napiętej atmosferze i było spore zamieszanie po końcowym gwizdku. Sędzia uciekł do pobliskiego lasu, w którym czekał na to, aż sytuacja się uspokoi. Niewykluczone, że wkrótce na te wydarzenia zareaguje lokalny Związek Piłki Nożnej.

"Czy mamy podziwiać nasz prymitywizm i dzikość?", "byłoby wstydem wyrzucać takie kluby z ligi", "to jest żałosne, ścigają ich jak zwierzeta po Afryce, by ich zlinczować", "Bośnia nie zajdzie daleko z takim prymitywizmem", "to smutne", "lepiej byłoby siać ziemniaki na stadionie, niż oglądać tę hańbę", "bydło" - czytamy w komentarzach pod wspomnianym nagraniem.

Tak wygląda praca sędziów w niższych ligach w Polsce. "Folklor niższych lig?"

O tym, jakie są realia pracy sędziów z niższych lig w Polsce, opowiadamy w serialu "Sędzia wróg", który możecie obejrzeć TUTAJ.

"Folklor niższych lig? Wyolbrzymianie, rozdmuchiwanie marginesu? "Sędzia wróg" - miniserial dokumentalny Sport.pl - pokazuje, że to nie poszukiwanie sensacji, ale codzienność arbitrów na boiskach rozsianych po polskich wsiach i miasteczkach - arbitrów stawiających pierwsze kroki w zawodzie, czasem wciąż nastoletnich, wciąż pełnych ideałów i marzących o karierze" - pisaliśmy na Sport.pl w zapowiedzi serialu.