Nie żyje Dominik Wardenga. Miał zaledwie 26 lat

Dominik Wardenga przez wiele lat stanowił o sile Polonii Niewiadom. Trafił do niej w 2013 roku. Przygodę zaczął od występów w młodzieżowych drużynach. Dwa lata później trafił do pierwszego zespołu i był jednym z liderów. Najlepiej spisał się w sezonie 2018/19, kiedy to aż 18-krotnie trafił do siatki rywali. W poprzedniej kampanii zdecydował się na transfer do Czarnych Nowa Wieś, gdzie zasilił szeregi drugiej drużyny, ale nie miał w niej zbyt wielu okazji do występów. I już więcej na murawie go nie zobaczymy. Niestety.

Polonia Niewiadom informuje. Dominik Wardenga nie żyje. "Oddany kolega i wierny przyjaciel naszego klubu"

W poniedziałek 2 czerwca, w godzinach wieczornych Polonia Niewiadom wydała specjalne oświadczenie na Facebooku. Nie miała dobrych wieści dla kibiców. Przekazała bowiem informację o śmierci 26-letniego zawodnika, który w barwach tego klubu spędził niemal całą zawodową karierę - ponad 10 lat.

"Z głębokim żalem zawiadamiamy… Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dominika Wardengi, byłego długoletniego zawodnika Klubu Sportowego Polonia Niewiadom" - pisał na wstępie rybnicki zespół. Następnie działacze zamieścili kilka słów o zmarłym piłkarzu, próbując przybliżyć kibicom jego sylwetkę.

"Dominik był nie tylko utalentowanym sportowcem, ale przede wszystkim oddanym kolegą i wiernym przyjacielem naszego klubu" - podkreślali. "Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci" - dodali. Nie ujawniono, co było przyczyną śmierci.

Polonia Niewiadom w kryzysie

Polonia Niewiadom notuje fatalny sezon. Po 21 kolejkach plasuje się na ostatnim, a więc 12. miejscu w Klasie A grupy Rybnik I. Na koncie ma zaledwie trzy punkty, co jest efektem jednego zwycięstwa. W pozostałych 20 spotkaniach poniosła porażkę. W sobotę 7 czerwca, w ostatnim meczu sezonu, zagra z ósmym w tabeli KS Szczerbice.