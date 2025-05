Niespodzianka. Piątek ma tam iść za wielką kasę i nagle takie wieści

Krzysztof Piątek ma za sobą kapitalny sezon. 31 gole w 49 meczach to wynik, który odbił się głośnym echem w całej Europie. Było nawet blisko, by sięgnął po tytuł króla strzelców Super Lig, natomiast finalnie to Victor Osimhen przed ostatnią kolejką ma cztery trafienia więcej na koncie i mało prawdopodobne, by coś się zmieniło. Już w piątek 30 maja dojdzie do ich bezpośredniego starcia, gdyż Galatasaray zagra u siebie z Basaksehirem. Nie można wykluczyć, że to będzie ostatni mecz Piątka w Turcji.

Niepokojące wieści dla Krzysztofa Piątka. Nagła zmiana trenera

Niedawno wypłynęła informacja, że Piątek trafi do katarskiego Al-Duhail. Na środę zaplanowano testy medyczne, a kwota transferu ma się zamknąć na 10 mln euro. Jak się okazuje, pojawił się nieoczekiwany problem, gdyż we wtorek z drużyną pożegnał się dotychczasowy trener Christophe Galtier, który nie przedłużył wygasającego kontraktu. "Dziękujemy za wszystko" - napisano na klubowym profilu, dodając specjalny materiał wideo.

Francuz prowadził zespół od października 2023 roku, kiedy objął stanowisko niedługo po opuszczeniu PSG. "Teraz jest już wolny jak ptak" - przekazał portal FootMercato. Co to oznacza dla Piątka? Trudno powiedzieć. Nawet jeśli Galtier był zwolennikiem przyjścia Polaka, to nie nie jest wcale pewne, czy takie samo zdanie będzie miał jego następca.

"L'Equipe" poinformował niedawno, że Al-Hilal złożyło astronomiczną ofertę Simone Inzaghiemu. Mowa o kwocie 100 mln euro za dwa sezony. Gdyby zdecydował się opuścić Inter, jednym z kandydatów do objęcia posady byłby... właśnie Galtier. W sieci pojawiły się też nieoficjalne wieści, że rozmawia on z AEK-iem Ateny, który rzekomo jest również zainteresowany Jackiem Magierą.

Al-Duhail to po Al-Sadd drugi najbardziej utytułowany klub katarskiej ligi, który ośmiokrotnie zdobywał mistrzostwo kraju - ostatni raz w sezonie 2022/2023. Ponadto cztery razy zdobywał krajowy Puchar i Puchar Emira (odpowiednik Superpucharu Polski). Chociaż w obecnym sezonie ligowym Al-Duhail przez 19 z 22 kolejek przewodziło w stawce, to ostatecznie skończyło z wicemistrzostwem, przegrywając o 2 punkty tytuł z Al-Sadd.