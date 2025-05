Pilne wieści ws. Raula. Jest komunikat Realu Madryt

Raul Gonzalez trafił do Realu Madryt ze szkółki Atletico Madryt w wieku 15 lat. W barwach "Królewskich" grał przez kolejne 18 lat. W 2010 r. przeszedł do Schalke 04 Gelsenkirchen. Zaliczył też epizod w katarskim Al Sadd i amerykańskim New York Cosmos, w którym skończył karierę w 2015 r. Później postanowił rozwijać swój warsztat trenerski w młodzieżowych zespołach Realu, prowadził je w sezonie 2018/2019.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Szczęsny skradli show! To było już po meczu. Coś pięknego

Raul odchodzi z Realu Madryt

W 2019 r. Raul został trenerem Realu Madryt Castilla, czyli rezerw "Los Blancos". Miał umowę ważną do końca tego sezonu. Obie strony uzgodniły, że nie będą kontynuować współpracy. Raul wydał oświadczenie w mediach społecznościowych, a Real podał oficjalny komunikat o odejściu Raula.

"Dla Realu powodem do dumy jest fakt, że trenerem i szkoleniowcem naszej drużyny młodzieżowej była jedna z największych legend w historii naszego klubu i światowego futbolu. Raul jest wzorowym przedstawicielem wszystkich wartości Realu Madryt. Na zawsze pozostanie w sercach wszystkich fanów Realu Madryt, a Real Madryt zawsze będzie jego domem. Real Madryt życzy Raulowi i jego rodzinie wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia" - czytamy w komunikacie "Królewskich".

Raul także wyraził dużą wdzięczność za te wszystkie lata. Cieszyło go to, że mógł dzielić się wiedzą z młodszymi, ale sam dużo nauczył się jako trener.

"Minęło siedem sezonów, podczas których cieszyłem się życiem pełnym pasji, którą miałem do futbolu od dzieciństwa. Jestem pewien, że te lata pomogły mi rozwinąć się zarówno zawodowo, jak i osobiście. Jestem wdzięczny klubowi mojego życia za szansę, jaką mi dał przez wszystkie te lata. Chciałbym również podziękować każdemu pracownikowi i każdemu, kto jest częścią Realu Madryt — wszyscy okazali mi wsparcie i sympatię, pomogli mi pełnić jedną z najbardziej satysfakcjonujących ról w piłce nożnej: dzielić się doświadczeniem i wiedzą z młodszymi pokoleniami i obserwować, jak rozwijają się jako zawodnicy i ludzie" - przekazał Raul.

Zobacz też: Ogromna burza po powołaniach Probierza. "Zwolnijcie go natychmiast"

Ten sezon Real Madryt Castilla skończył sezon na szóstym miejscu w grupie drugiej Primera Federacion (3. liga hiszpańska). To oznacza, że rezerwy "Los Blancos" pozostaną na tym poziomie rozgrywkowym w przyszłym sezonie. Do baraży o drugą ligę zabrakło pięciu punktów.

Wiele wskazuje na to, że legendarny napastnik spróbuje swoich sił jako trener pierwszej drużyny w mocnej lidze. Już rok temu "Bild" informował o ofertach od Schalke i Eintrachtu Frankfurt. Niewykluczone, że także w tym roku Bundesliga może być nowym kierunkiem w karierze trenerskiej Raula.