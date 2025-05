Sensacyjny transfer Cristiano Ronaldo? Ramos wkroczył do negocjacji

Po ostatnim meczu sezonu w wykonaniu Al-Nassr Cristiano Ronaldo jednym postem rozpalił do czerwoności rynek spekulacji transferowych. Portugalczyk 26 maja ogłosił swoje odejście z Arabii Saudyjskiej, a na efekty nie trzeba było długo czekać. Podobno jego usługami jest zainteresowany klub, w którym obecnie gra Sergio Ramos. Były kolega Ronaldo z Realu naciska, by ten dołączył do zespołu już na Klubowe Mistrzostwa Świata.