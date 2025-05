Lewandowski nie przyjedzie na zgrupowanie. Jest reakcja Kuleszy

Polscy piłkarze zagrają 6 czerwca mecz towarzyski z Mołdawią na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie i cztery dni później w Helsinkach z Finlandią w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Brak Lewandowskiego należy rozpatrywać jako osłabienie. Ale polski napastnik ma za sobą trudny i wyczerpujący sezon, pod koniec nabawił się kontuzji, która wyeliminowała go z kilku ważnych spotkań.

Kulesza komentuje nieobecność Lewandowskiego na zgrupowaniu

Komunikat Lewandowskiego o tym, że nie pojawi się na czerwcowym zgrupowaniu, podzielił środowisko piłkarskie. Jedni rozumieją jego decyzję, że myśli o swoim zdrowiu, drudzy krytykują kapitana reprezentacji Polski, że zostawia reprezentację w tak ważnym momencie. Głos ws. napastnika FC Barcelony zabrał Cezary Kulesza. Prezes PZPN wiedział o rozmowie Lewandowskiego z Michałem Probierzem, ale nie zna szczegółów. Uważa, że trzeba zaakceptować decyzją piłkarza i wykonać w czerwcu jak najlepszą robotę, czyli zdobyć trzy punkty.

- Mają swoje ustalenia, ja w to nie wnikam. Szanuję każdą decyzję: jednego i drugiego. Nie wiem, jak wyglądały rozmowy, ten temat był poza mną. Będziemy musieli sobie poradzić bez Roberta i musimy się skupić na tym, aby drużyna zaprezentowała się z jak najlepszej strony z Finlandią - powiedział Kulesza w rozmowie z TVP Sport.

Jeśli chodzi o Probierza, to początkowo nie zdradzał szczegółów rozmowy z Lewandowskim i nie komentował jego komunikatu, który pojawił się w mediach społecznościowych. W końcu w rozmowie z PAP przyznał, że zaakceptował decyzję Lewandowskiego i powody jego absencji. - Tak czasami w życiu bywa. Jeżeli ktoś rozegrał cztery tysiące minut w sezonie, to trzeba to zrozumieć - mówił na poniedziałkowej Gali Ekstraklasy.

"Czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć" - napisał Lewandowski w poście na InstaStories.

Po dwóch meczach eliminacyjnych Polska ma sześć punktów dzięki wygranym z Litwą (1:0) i Maltą (2:0) w marcu w Warszawie. Finlandia ma na koncie cztery punkty. Pokonała Maltę 1:0 i niespodziewanie zremisowała z Litwą 2:2. Trzy dni przed meczem z Biało-Czerwonymi Finowie zmierzą się z Holandią. "Oranje" przegrali w marcu ćwierćfinał Ligi Narodów z Hiszpanią.

Awans na mundial 2026 wywalczy zwycięzca grupy. Zespół z drugiego miejsca będzie miał jeszcze szansę w barażach.