Ależ wpadka Cezarego Kuleszy na Gali Ekstraklasy. Cofnął Polskę o 20 lat

Za nami kolejna edycja Gali Ekstraklasy. Podczas poniedziałkowego wydarzenia wyróżnienia otrzymali m.in. Niels Frederiksen, który został "trenerem sezonu", Kacper Trelowski, który sięgnął po tytuł "młodzieżowca sezonu" czy Bartosz Mrozek, który został uhonorowany nagrodą dla "bramkarza sezonu". Podwójne osiągnięcie mógł za to świętować Efthymios Koulouris.

Oto co na Gali Ekstraklasy zrobił Cezary Kulesza. Wstydliwy występ

Grecki zawodnik Pogoni Szczecin został wyróżniony w kategoriach "najlepszy napastnik" oraz "piłkarz roku". Aby wręcz mu trofeum za ten drugi sukces, na scenie pojawił się prezes PZPN Cezary Kulesza, który... nie podołał jednak wyzwaniu. Nie dość, że pomylił sezony, gdyż powiedział, że wręcza nagrodę za sezon 2004/05, to przekręcił imię napastnika.

Przypomniało to nieco sytuację sprzed dwóch lat, kiedy prezes anonsował na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa. Pokręcił jednak wówczas imię i ogłosił zatrudnienie - Filipe Santosa.

Prezes został również później złapany przez dziennikarzy, którzy zapytali go o brak Roberta Lewandowskiego na czerwcowym zgrupowaniu kadry. Oficjalnie wiemy, że zrezygnował on z przyjazdu z powodu przemęczenia.

- Michał Probierz jest dorosły. Najwidoczniej ze sobą porozmawiali i to jest między nimi. Nie byłem przy tym, więc nie chcę się odnosić - przekazał prezes PZPN, wypowiadając się na antenie Kanału Sportowego. Dodał, że czeka go spotkanie z selekcjonerem reprezentacji Polski, natomiast nie odbędzie się ono dzisiaj ze względu na Galę Ekstraklasy.

Reprezentacja Polski rozegra następny mecz 6 czerwca z Mołdawią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Będzie to okazja, by pożegnać Kamila Grosickiego. 10 czerwca zagramy za to na wyjeździe z Finlandią w el. MŚ 2026. Powołania Michała Probierza poznamy już we wtorek 27 maja.