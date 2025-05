Polskie show w MLS! Slisz odpalił tuż przed powołaniami Probierza

To był bardzo udany weekend dla Polaków grających w Atlancie United. Bartosz Slisz rozpoczął mecz z FC Cincinnati od pierwszej minuty i zdobył w tym spotkaniu bramkę, a cieszynką po golu przekazał światu znakomite wieści. Z kolei Mateusz Klich pojawił się na murawie pod koniec spotkania, lecz i on może zaliczyć spotkanie do udanych.

