Ten moment musiał nadejść. Legenda kończy karierę

Mistrzostwo świata, dwa mistrzostwa Europy, mistrzostwo Niemiec, Superpuchar Europy, Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, Tarcza Wspólnoty i Puchar Włoch - to trofea, po które sięgnął Pepe Reina w trakcie ponad dwudziestoletniej kariery piłkarskiej.

Hiszpański bramkarz pierwsze kroki w dorosłym futbolu stawiał w FC Barcelonie, a następnie grał w Villarrealu, Liverpoolu, Napoli, Bayernie Monachium, AC Milanie, Aston Villi, Lazio, ponownie Villarrealu, a obecny sezon spędza we włoskim Como. Polskim fanom Pepe Reina może kojarzyć się z sytuacją z 2005 roku, gdy trafił do Liverpoolu i wygryzł ze składu Jerzego Dudka, który był świeżo po wygraniu Ligi Mistrzów z "The Reds".

Pepe Reina kończy z grą w piłkę, ale nie kończy z futbolem

31 sierpnia Pepe Reina będzie obchodzić 43. urodziny i w związku z tym postanowił po obecnym sezonie zakończyć piłkarską karierę. Dalej jednak będzie obecny w futbolu, gdyż obejmie funkcję trenera w jednej z młodzieżowych drużyn Villarrealu.

- Moja bardzo piękna kariera dobiega końca. Czuję się bardzo szczęśliwy z powodu tego, czego doświadczyłem i co osiągnąłem. Minęło dużo czasu... Nie spodziewałem się tego, ale myślę, że nadszedł czas i czuję, że pora to zakończyć - powiedział Reina w rozmowie z telewizją Movistar.

W trakcie kariery klubowej Pepe Reina rozegrał w sumie 951 spotkań, w których wpuścił 976 bramek i zanotował 361 czystych kont. W barwach reprezentacji Hiszpanii wystąpił w 36 meczach, w których 21 razy wyjmował piłkę z siatki i tyle samo razy zachowywał czyste konto.