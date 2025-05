W głowie się nie mieści, z kim może zagrać Rosja. Będzie z tego afera

Reprezentacja Rosji od trzech lat pozostaje wykluczona z rozgrywek FIFA oraz UEFA, a to w związku z pełnoskalową inwazją rosyjskich wojsk na Ukrainę. Z tego powodu kadra prowadzona przez Walerija Karpina gra tylko mecze towarzyskie, głównie z niezbyt prestiżowymi rywalami. Jednak za moment może mieć przeciwnika z najwyższej półki.

Reprezentacja Rosji naprawdę może z nimi zagrać. To wstrząsnęłoby światem

Więcej informacji w tej sprawie przekazała stacja TyC Sports. "Argentyńska reprezentacja ponownie wybierze się w podróż do Chin i rozegra dwa mecze towarzyskie. Pod wodzą Messiego kadra w październiku uda się do azjatyckiego kraju, aby rozegrać dwa mecze przygotowawcze" - czytamy na portalu nadawcy.

Jednym z rywali mistrzów świata będą Chińczycy, a drugi zostanie wybrany z grona: Korea Południowa, Japonia i Rosja. Gdyby padło na tych ostatnich, wywołałoby to wielkie oburzenie, mając na uwadze zbrojny konflikt z Ukrainą i będące jego konsekwencją wykluczenie rosyjskiej drużyny narodowej z międzynarodowych rozgrywek. Pozostaje oczekiwać na to, co zrobią Argentyńczycy, którzy muszą liczyć się z konsekwencjami swoich decyzji.

Reprezentacja Argentyny zagra z Rosją? Nawet się z tym nie kryją. "Czysto komercyjne"

Jednak w przypadku tej wyprawy sprawy sportowe wydają się drugorzędne. "Oprócz tego, że jest to okazja do przetestowania zawodników i kontynuowania przygotowań do zbliżających się mistrzostw świata, prawda jest taka, że powody tej podróży są czysto komercyjne, ponieważ AFA (argentyńska federacja - red.) nawiązuje coraz silniejsze więzi z Chinami" - wyjaśniono. Zresztą już w czerwcu 2023 r. mistrzowie Ameryki Płd. zagrali w Pekinie z Australią (2:0) i mieli też zawitać do Chin rok temu, lecz wówczas wyjazd odwołano.

Jeszcze przed wyjazdem na Daleki Wschód reprezentację Argentyny czekają ostatnie spotkania eliminacji MŚ 2026 z Chile (6 czerwca), Kolumbią (11 czerwca), Wenezuelą (9 września) i Ekwadorem (14 września). Natomiast reprezentacja Rosji niebawem zagra z Nigerią (6 czerwca) oraz Białorusią (10 czerwca).