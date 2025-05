Blisko 400 meczów i koniec! Gwiazda odchodzi z Realu Madryt

Real Madryt ma za sobą fatalny sezon, trzeba to sobie powiedzieć wprost. Blamaż z Arsenalem w Lidze Mistrzów, niezrozumiałe wpadki choćby z Valencią czy Realem Betis oraz przede wszystkim kompromitujące porażki z FC Barceloną. Piłkarze Carlo Ancelottiego nie zdobyli w tym sezonie nic, co musi nieść za sobą gigantyczne konsekwencje. I takich właśnie spodziewają się wszyscy związani z madryckim klubem.

Xabi Alonso lada moment zostanie oficjalnie ogłoszony jako nowy szkoleniowiec Realu Madryt. I choć pierwotnie miał zacząć pracę dopiero po Klubowych Mistrzostwach Świata, to władze klubu chciały przyspieszyć tę operację. Wiemy już, że Hiszpan zażądał jednak kilku transferów, by móc powalczyć o sukces na tym turnieju. Jak się okazuje, tuż po nim z drużyną rozstanie się jeden z najbardziej utytułowanych zawodników.

Dziennikarz Fabrizio Romano potwierdził właśnie, że Lucas Vazquez po blisko 20 latach (z krótką przerwą na grę w Espanyolu) z końcem sezonu odejdzie z madryckiego zespołu. Plan zakłada, że jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Hiszpan wystąpi jeszcze na KMŚ, a potem będzie mógł związać się z nowym pracodawcą. Real chce za to rozpocząć "nowy rozdział" z Trentem Alexanderem-Arnoldem na prawej obronie oraz wracającym powoli do zdrowia Danielem Carvajalem.

Vazquez dołączył do Castilli w 2007 roku z drużyny Ural FC. Przez następne lata przechodził kolejne szczeble akademii, aż w końcu odszedł do Espanyolu. Spędził tam jednak tylko rok, po czym Real wykupił go za milion euro. Od tamtej pory był ważnym zawodnikiem, choć praktycznie nigdy nie miał miejsca w podstawowym składzie. Mimo to zasłużył, by pod koniec otrzymać opaskę kapitana. Łącznie dla seniorskiej drużyny Realu rozegrał 398 meczów, w których strzelił 38 goli i zanotował 73 asysty.

Hiszpan nie jest jedynym piłkarzem, który z końcem sezonu pożegna się z Realem. Od dłuższego czasu wiadomo, że nieprzedłużony zostanie kontrakt Jesusa Vallejo, natomiast również przyszłość Rodrygo zaczęła stać pod znakiem zapytania. "Nie widzi siebie w Realu" - przekazała we wtorek rano "Marca", czym zapewne wzbudziła zainteresowanie angielskich drużyn.

Real Madryt po 35. kolejkach ligowych ma na koncie 75 pkt. Do liderującej FC Barcelony traci za to osiem pkt. Do końca rozgrywek pozostały trzy mecze. Real rozpocznie KMŚ już 18 czerwca. W fazie grupowej zmierzy się z Al-Hilal, meksykańską Pachucą oraz RB Salzburg.