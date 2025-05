Drużyna Cristiano Ronaldo wygrała 9:0, ale nic to nie dało. Znowu to samo!

Pewne jest już, że Al-Nassr po raz kolejny nie zdobędzie mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. To duże rozczarowanie dla Cristiano Ronaldo, który robił, co mógł, by tak się stało. Nie pomogło nawet ostatnie zwycięstwo z Al-Okhdood aż 9:0, gdyż piłkarze Stefano Pioliego stracili zbyt dużo punktów w poprzednich spotkaniach. Dziennik "AS" uważa, że przyszłość portugalskiego gwiazdora, który "jest wyraźnie zaniepokojony", wisi na włosku.

