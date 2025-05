Hiszpanie wskazali klucz do sukcesów Barcelony. "Najlepszy w Europie"

FC Barcelona udowodniła, że w tym sezonie praktycznie nie ma sobie równych. Choć przegrywała z Realem Madryt już 0:2 po dublecie Kyliana Mbappe, to potem dokonała czegoś niesamowitego. Finalnie wygrała 4:3 i jest już o krok od mistrzostwa Hiszpanii. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie trójka w ataku: Raphinha - Ferran Torres - Lamine Yamal. Gigantyczną pracę wykonał też środek pola, gdzie FC Barcelona ma fantastycznych zawodników.

Oto "klucz" do sukcesów FC Barcelony. "Najlepszy w Europie"

Dziennik "Sport" wyróżnił współpracę Pedriego z Frenkiem de Jongiem. "Najlepszy podwójny pivot w Europie" - przekazano, zaznaczając, że to "jeden z kluczy do udanego sezonu Barcelony". Dziennikarze zauważyli, że Hansi Flick przywrócił im najlepszy poziom i teraz oni "dominują grę, jak nikt inny". Pedri wystąpił w tym sezonie w aż 56 z 57 oficjalnych meczów FC Barcelony. Opuścił tylko mecz ligowy z Valencią z powodu zapalenia żołądka i jelit.

Najważniejszą informacją jest to, że "urazy z poprzednich lat poszły w zapomnienie". Receptą na to były przeprowadzone przez klub w Stanach Zjednoczonych badanie anatomiczne oraz plan opracowany przez trenerów fizycznych zatrudniony przez klub pod przewodnictwem Julio Tousa. Hiszpan rozpoczął sezon w środku z Markiem Bernalem, ale ten szybko doznał koszmarnej kontuzji. To miejsce zajął Marc Casado, który spisywał się bardzo dobrze.

Co dalej z de Jongiem? Na stole jest oferta przedłużenia kontraktu

Frenkie nie mógł wtedy wówczas grać z powodu kontuzji kostki, która wyłączyła go z gry na koniec ubiegłego sezonu i uniemożliwiła mu udział w mistrzostwach Europy. Na początku października, po 163 dniach, dostał zielone światło od lekarzy. Miesiąc później doszło za to do przykrych scen, gdyż de Jong zalał się łzami w przerwie meczu z Realem Sociedad. "Nie jest w 100 proc. gotowy mentalnie. Gra ze strachem i niepewnością, co powstrzymuje go przed rozdzielaniem piłek" - można było przeczytać.

Niedługo później wszystko wróciło jednak do normy. "Pedri i de Jong doskonale się rozumieją" - oznajmiono, uzupełniając, że Holender jest bardzo pomocny dla środkowych obrońców, natomiast młodszy Hiszpan jest jednym z najlepiej odbierających piłkę w drużynie. Obaj świetnie zgrali się z trzecimi, dużo bardziej ofensywnymi zawodnikami: Danim Olmo, Ferminem oraz Gavim.

Kontrakt Holendera wciąż nie został jednak przedłużony, co budzi pewne wątpliwości. Negocjacje trwają, natomiast umowa wygasa z końcem czerwca 2026. Flick przyznał, że przedłużenie de Jonga jest niezbędne, a Deco podjął już kolejną próbę rozmów z menadżerem.

Na stole jest oferta przedłużenia umowy o trzy lata z zachowaniem obecnego wynagrodzenia. Dziennikarze napisali, że teraz "wszystko w rękach zawodnika". Ten rok temu nie był przekonany do pozostania w stolicy Katalonii, natomiast przybycie Hansiego Flicka odmieniło sytuację.